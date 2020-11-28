Son dakika haberi... Temizlik görevlileri hastanelerin hijyeni için gece gündüz görev yapıyor - Son Dakika

Son dakika haberi... Temizlik görevlileri hastanelerin hijyeni için gece gündüz görev yapıyor

28.11.2020 12:07
Son dakika haberi... Temizlik görevlileri hastanelerin hijyeni için gece gündüz görev yapıyor, System.String[]

Edinilen son dakika haberine göre Kars'ta pandemi hastanesine dönüştürülen Harakani Devlet Hastanesinde temizlik görevlileri, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede yoğun mesai yaparak hijyenik ortamda sağlık personeline çalışma, hastalara ise tedavi imkanı sunuyor.

Kars'ta pandemi hastanesine dönüştürülen Harakani Devlet Hastanesinde temizlik görevlileri, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede yoğun mesai yaparak hijyenik ortamda sağlık personeline çalışma, hastalara ise tedavi imkanı sunuyor.

Temizlik görevlileri, dünyayı etkisi altına alan salgınla mücadelede fedakarca görev yapan sağlık çalışanlarının hastanelerdeki en büyük destekçisi.

Kovid-19'la mücadelede önemli rol üstlenen temizlik görevlileri, hijyenin daha çok önemsendiği bu dönemde gece gündüz demeden hastalara ve sağlık çalışanlarına temiz bir ortam sağlamanın uğraşını veriyor.

Görevliler Kovid-19 ile savaşta mesai mefhumu gözetmeksizin cansiperane görev yapıyor. Her saat vatandaşların temas ettiği yerler başta olmak üzere hastanenin tüm servis, oda ve ortak kullanım alanlarını deterjan ve dezenfektan ile yıkayan görevliler, katı atıkları da özenle toplayarak imha edilmesini sağlıyor.

Yoğun bakım servisinde çalışan temizlik görevlisi Mahperi Yılmaz, AA muhabirine, yoğun bakım alanına tam ekipmanla girdiklerini ve büyük titizlikle çalıştıklarını söyledi.

Tüm hastalarla yakından ilgilendiklerini ifade eden Yılmaz, "Temizlik görevlileri olarak, hasta yatışı değişimi, gelişi ve gidişi, yani her şeyin değişimini bizler yapıyoruz. Hasta geldiği zaman yatağı dezenfekte ediyoruz, hazırlıyoruz. Çıktığı zaman da yatağı çamaşır suyu ve dezenfektanla temizliyoruz. Tüm ayrıntılarını elden geçirerek yapıyoruz." dedi.

Yılmaz, Kovid-19 tanısı konulan hastaların bulundukları alanları sık sık temizlediklerini belirterek, koronavirüsle mücadelenin hijyenden geçtiğini dile getirdi.

Her yeri en ince ayrıntısına kadar temizlediklerini vurgulayan Yılmaz, şunları kaydetti:

"Bazı koronavirüslü hastalar, 'bize kimse yanaşmaz' diyerek tedirgin geliyorlar ama biz 'moralleri bozulmasın' diye normal vaka gibi davranıyoruz. Morallerini, motivasyonlarını yüksek tutmak için konuşuyoruz, ilgileniyoruz. Bazı hastalar cihaza bağlı geliyor, çok etkileniyoruz. Bazı vakalar geldiğinde daha dikkatli olmamız gerektiğini görüyoruz. Sosyal mesafeye uymamız, temizliği iyi yapmamız lazım. Bu herkes için geçerli."

"Salgının ilk aylarında temizlik işçilerinin psikolojisi bozulmuştu"

Temizlik personeli Durkan Gülen ise hastanede tüm alanlarda sürekli çalışma yaptıklarını anlattı.

Hastaların memnuniyetini çok önemsediklerini aktaran Gülen, "Burada yatan hastaların neler yaşadığını dışarıdaki insanlar görmüyor. Biz burada görüyoruz ve üzülüyoruz. Kovid-19 sürecinin ilk 1-2 ayında temizlik işçilerinin psikolojisi bozulmuştu. Serviste 40 yaşında da 80 yaşında da hasta var. Hastaların en iyi koşulda tedavi görmesi için elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz." dedi.

Çalışanlardan Yılmaz Mavzer de taburcu olan hastaların yataklarını çamaşır suyu ile dezenfekte ettiklerini dile getirerek, "Odalardaki tüm yatakları dezenfekte ediyoruz, çarşafları değiştiriyoruz. Gelen hastayı iyi bir şekilde karşılıyoruz. İhtiyaçlarını gidererek yardıma muhtaç olanlara yardım ediyoruz. Vakaların arasına girdiğimiz için koruyucu ekipmanlarla çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Kars, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi... Temizlik görevlileri hastanelerin hijyeni için gece gündüz görev yapıyor - Son Dakika


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