Ekipler tarafından ağır yaralı olarak Menteşe Devlet Hastanesine kaldırılan Özdemir, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: AA

Turgut Özdemir, Muğla, su, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Son dakika haberi | Temizlik yaptığı su kuyusunda üzerine çamur kazanı düşen kişi öldü - Son Dakika

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