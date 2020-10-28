Son dakika haberi! Tenisle engellerini unutan Şırnaklı gençlerin hedefi milli formayı giymek - Son Dakika

Son dakika haberi! Tenisle engellerini unutan Şırnaklı gençlerin hedefi milli formayı giymek

28.10.2020 11:04

Gelen son dakika haberine göre Şırnak'ta tenisle tanışan 13 bedensel engelli sporcu, uluslararası turnuvalarda Türkiye'yi temsil etmek için sıkı antrenman yapıyor.

Şırnak'ta tenisle tanışan 13 bedensel engelli sporcu, uluslararası turnuvalarda Türkiye'yi temsil etmek için sıkı antrenman yapıyor.

İlde tenisi sevdirmeye ve yeni sporcular yetiştirmeye çalışan Şırnak Tenis Spor Kulübü bünyesinde bir araya gelen 14-27 yaş arası bedensel engelli çocuk ve gençlerin yaşamı sporla değişti.

Engellerini unutarak hedef büyüten sporcular ulusal ve uluslararası turnuvalarda başarı sağlamak için ter döküyor.

Antalya'nın Serik ilçesinde 16-25 Kasım'da Megasaray Tenis Akademisi'nde yapılacak turnuvaya iki sporcu ile katılacak takımın hedefi milli takıma oyuncu göndermek.

Milli forma ile uluslararası şampiyonalara katılmak, Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmek isteyen sporcular, antrenör Hüseyin Buğa yönetiminde çalışmalarını sürdürüyor.

"Hayata küsmedim, mücadele ediyorum"

Doğuştan bedensel engelli Zehra Zeyrek (27), 2 yıldır tenis oynadığını, bir arkadaşının tavsiyesi ile tenise başladığını söyledi.

İlk zamanlar yapamayacağını düşündüğünü, oynadıkça başardığını ifade eden Zeyrek, "Türkiye şampiyonası, klasman turnuvasına katıldık. Önümüzdeki turnuvalara daha iyi çalışıp iyi bir derece almak istiyoruz. Hedefimiz milli takıma seçilip, ülkemizi temsil etmek. Daha iyi derecelere girebilmek için çok çalışmamız lazım." dedi.

Bu branşı engellilere tavsiye eden Zeyrek, zor görünse de başarmanın mümkün olduğunu belirtti.

Zeyrek, "Hayata küsmedim, devamlı mücadele ediyorum. Çevreme, arkadaşlarıma da tavsiye ediyorum. Çok güzel bir şey. Bazen çok yorulduğumuz anlar oluyor ama bu işler ter dökmeden de olmuyor. Hayatı çok seviyorum. Arkadaşlarımla daha çok renkli oluyor. Hocamızın sayesinde hiç pes etmeden yola devam ediyoruz." diye konuştu.

Antalya'daki turnuvaya katılacak 14 yaşındaki Zeliha Aksak (14) da bir yıl önce liseye ilk başladığı gün okul müdürünün tavsiyesiyle bu sporla tanıştığını ifade ederek, çok mutlu olduğunu herkese de tenis oynamayı tavsiye ettiğini belirtti.

"Engellilerin neler başardığını herkese göstereceğiz"

Geçirdiği bir rahatsızlık nedeniyle 2003'te iki bacağını kaybeden Hasan Barın (25), 2 yıl önce bir arkadaşının tavsiyesi ile antrenör Hüseyin Buğa ile tanıştığını aktardı.

"Spor denildiğinde engelli olduğumuzdan dolayı çok ön yargılı davranıyorlardı." diyen Barın, Buğa'nın desteğiyle çalışmaları sürdürdüğünü kaydetti.

Zorlansalar da pes etmediklerini dile getiren Barın, şöyle konuştu:

"O bakışların üstüne gittik, o ön yargıları kırdık çok şükür. Artık istediğimiz yerde antrenman yapabiliyoruz. Hedefimiz milli sporcu olmak, ülkemizi en güzel şekilde temsil etmek. Her türlü zorluğun üstesinden gelmek, tek başımıza ayakta durmak için buradayız engelliler olarak. Sporun bize çok katkısı oldu. Engellilerin neler başardığını herkese göstereceğiz inşallah. Engelliyiz diye eve kapanmayacağız. Sporla buluşacağız, hayatla tanışacağız. Tüm engeli kardeşlerime sesleniyorum, spor yapın, gözünüz korkmasın. Kendine inanırsan her şeyi yaparsın."

Sporcu Hakim Kızılcan da sevdiği bir dal olduğu için tenis sporuna başladığını, burada zamanlarının güzel geçtiğini anlattı.

Kızılcan, gençleri bu sporu yapmaya davet etti.

"Amacımız milli takıma sporcu göndermek"

Şırnak Tenis Spor Kulübü antrenörü Hüseyin Buğa, engelli bireyleri daha çok sporla tanıştırmak, onları sosyal hayata dahil etmek, farklı insanlarla bir arada olmalarını sağlamak ve hayata sarılmalarına katkı sunmak istediklerini ifade etti.

Kasım ayında Antalya'da gerçekleştirilecek uluslararası turnuvaya iki sporcu ile katılacaklarını belirten Buğa, "Amacımız, ülkemizi en iyi şekilde bu turnuvada temsil etmek ve milli takıma sporcu göndermek olacak." ifadesini kullandı.

Çok çalışmaları gerektiğini aktaran Buğa, imkanlar sunuldukça daha güzel neticeler alacaklarına inandığını kaydetti.

Buğa, "Şırnak Valisi desteklerini hiç esirgemiyor. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüz ve Belediye Başkanımız bize sonuna kadar destek veriyor. Bu yıl 2 sporcu ile bu turnuvaya katılıyorsak gelecek yıl bunu 4'e, 5'e yükseltmeyi düşünüyoruz. Engelli bütün kardeşlerimi tenise davet ediyorum. Şırnak Tenis Spor Kulübünün kapısı her zaman her sporcuya hangi şartta olursa olsun açık. Herkesi spora bekliyoruz." şeklinde konuştu.

Antrenör Buğa, turnuvaya katılacak sporcular Zeliha Aksak ve Fatma Kılınç'ın 2021 Tokyo Paralimpik Oyunlarına katılabilme adına puan toplama şansına sahip olacağını belirtti.

Son dakika haberi! Tenisle engellerini unutan Şırnaklı gençlerin hedefi milli formayı giymek
Son dakika haberi! Tenisle engellerini unutan Şırnaklı gençlerin hedefi milli formayı giymek
Son dakika haberi! Tenisle engellerini unutan Şırnaklı gençlerin hedefi milli formayı giymek
Son dakika haberi! Tenisle engellerini unutan Şırnaklı gençlerin hedefi milli formayı giymek

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- Kaynak: AA

Son Dakika Spor Son dakika haberi! Tenisle engellerini unutan Şırnaklı gençlerin hedefi milli formayı giymek - Son Dakika Spor

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