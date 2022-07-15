Bağcılar'da Atatürk büstüne saldırıyla ilgili 4 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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Bağcılar'da Atatürk büstüne saldırıyla ilgili 4 şüpheli yakalandı

15.07.2022 17:11
Bağcılar'da Atatürk büstüne saldırıyla ilgili 4 şüpheli yakalandı

Bağcılar Kaymakamlığı, ilçede bir ilkokul bahçesindeki Atatürk büstüne yönelik saldırıya ilişkin 13-16 yaşlarındaki 4 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

Bağcılar Kaymakamlığı, ilçede bir ilkokul bahçesindeki Atatürk büstüne yönelik saldırıya ilişkin 13-16 yaşlarındaki 4 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

Bağcılar Kaymakamlığından yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"13 Temmuz 2022 tarihinde 15 Temmuz Mahallemizdeki ilkokul bahçesinde meydana gelen Atatürk büstüne yönelik olaya karışan 13-16 yaşlarındaki F.B, E.Ç, E.T. ve Y.T. adlı şüpheliler yakalanmıştır. Şüpheliler hakkında 5816 sayılı Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Hakkında Kanun uyarınca yasal işlem başlatılmıştır. Konuyla ilgili adli tahkikat devam etmektedir."

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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bağcılar'da Atatürk büstüne saldırıyla ilgili 4 şüpheli yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bağcılar'da Atatürk büstüne saldırıyla ilgili 4 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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