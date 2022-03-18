Son dakika... Terör mağduru aileler 928 gündür Diyarbakır'da evlatlarının yolunu gözlüyor - Son Dakika
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Son dakika... Terör mağduru aileler 928 gündür Diyarbakır'da evlatlarının yolunu gözlüyor

18.03.2022 14:49

Son dakika habere göre Terör mağduru aileler 928 gündür Diyarbakır'da evlatlarının yolunu gözlüyor Diyarbakır'da çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP İl Başkanlığı önünde evlat nöbeti tutan ailelerden Şadin Elhaman, zorla dağa kaçırılan oğlu için eylemini 928'inci gününde...

Terör mağduru aileler 928 gündür Diyarbakır'da evlatlarının yolunu gözlüyor

DİYARBAKIR - Diyarbakır'da çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP İl Başkanlığı önünde evlat nöbeti tutan ailelerden Şadin Elhaman, zorla dağa kaçırılan oğlu için eylemini 928'inci gününde de kararlılıkla sürdürüyor.

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019'da farklı kentlerden Diyarbakır'a gelen ailelerin HDP il binası önünde başlattığı oturma eylemi 928'inci gününde de sürüyor. Şadin Elhaman, 4 yıl önce kaybolan oğulları Bayram için eyleme devam ettiğini ve çocuğunu beklediğini söyledi. Elhaman, "HDP taraftarları 2017'de çocuğumu kandırıp dağa kaldırmış. 3 yıldır bu çadırdayız halada haber alamadık. Allah'tan umut kesilmez haber alacağız. Haber almadan HDP'nin kapısından ayrılmayacağız. Oğlum neredeysen Türk askerine teslim ol. Hiçbir ceza yoktur, yeter bize bu kadar eziyet çektirdin" dedi.

Son dakika... Terör mağduru aileler 928 gündür Diyarbakır'da evlatlarının yolunu gözlüyor
Son dakika... Terör mağduru aileler 928 gündür Diyarbakır'da evlatlarının yolunu gözlüyor
Son dakika... Terör mağduru aileler 928 gündür Diyarbakır'da evlatlarının yolunu gözlüyor
Son dakika... Terör mağduru aileler 928 gündür Diyarbakır'da evlatlarının yolunu gözlüyor
Son dakika... Terör mağduru aileler 928 gündür Diyarbakır'da evlatlarının yolunu gözlüyor

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3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika... Terör mağduru aileler 928 gündür Diyarbakır'da evlatlarının yolunu gözlüyor - Son Dakika


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