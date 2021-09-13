Terör operasyonunda 2 şahıs gözaltına alındı - Son Dakika

Terör operasyonunda 2 şahıs gözaltına alındı
ADIYAMAN - Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan terör operasyonunda 2 şahıs gözaltına alındı.
Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü PKK'ya yardım, yataklık ve finans sağlayan şahıslara yönelik operasyon düzenledi. Merkeze bağlı Doğanlı Köyüne jandarma ekiplerince yapılan operasyon kapsamında E.N. ile M.A., isimli 2 şahıs gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıslar İl Jandarma Komutanlığında tamamlanan ifadelerinin ardından Adıyaman Adliyesine sevk edildi.
Kaynak: İHA
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