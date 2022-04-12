Son dakika haberi | Terör operasyonunda 3 şahıs gözaltına alındı - Son Dakika
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Son dakika haberi | Terör operasyonunda 3 şahıs gözaltına alındı

12.04.2022 11:41
Son dakika haberi | Terör operasyonunda 3 şahıs gözaltına alındı

Gelen son dakika haberlerine göre Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince terör örgütü PKK'ya üye oldukları iddia edilen 3 şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince terör örgütü PKK'ya üye oldukları iddia edilen 3 şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde L Jandarma Komutanlığı tarafından düzenlenen terör operasyonunda PKK'ya üye oldukları iddia edilen D.D., Z.Ç.D., ve F.S., isimli şahıslar gözaltına alındı

Gözaltına alınan 3 şahıs jandarma komutanlığına getirildi. İfadesi alınan şahıslardan F.S., işlemlerin tamamlanmasının ardından Adıyaman Adliyesi'ne sevk edildi. - ADIYAMAN

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Jandarma, Adıyaman, Terör, PKK, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi | Terör operasyonunda 3 şahıs gözaltına alındı - Son Dakika


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