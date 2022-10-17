Son dakika haberi! Terör operasyonunda 5 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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Son dakika haberi! Terör operasyonunda 5 şüpheli yakalandı

17.10.2022 16:07

Son dakika haberleri: Adıyaman'da terör örgütü PKK üyesi olduğu iddia edilen 5 şüpheli gözaltına alındı.

Adıyaman'da terör örgütü PKK üyesi olduğu iddia edilen 5 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde, terör örgütü PKK'nın faaliyetlerinin deşifresine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, terör örgütü üyesi olduğu öne sürülen H.S, A.Y, M.Y, A.D. ve E.S'yi yakaladı.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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Kaynak: AA

Adıyaman, PKK, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberi! Terör operasyonunda 5 şüpheli yakalandı - Son Dakika

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