Terör operasyonunda gözaltına alınan şahıslar adliyeye sevk edildi - Son Dakika

Terör operasyonunda gözaltına alınan şahıslar adliyeye sevk edildi

ADIYAMAN - Silahlı terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik yapılan operasyonda gözaltına alınan 2 şahıs, Adıyaman Adliyesi'ne sevk edildi.

Edinilen bilgilere göre, Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen terörle mücadele çalışmaları çerçevesinde PKK/KCK'ya üye olmak suçlarından aranan B.A., Şırnak'ta, M.A., ise Gaziantep'teki adreslerine yapılan operasyonla yakalandı. Jandarma ekiplerince yapılan operasyonlarda yakalanarak gözaltına alınan her iki şahıs, jandarma komutanlığında tamamlanan işlemlerinin ardından Adıyaman Adliyesi'ne sevk edildi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.