Son dakika haberi | Terör örgütü DEAŞ'a temmuzda büyük darbe - Son Dakika

Son dakika haberi | Terör örgütü DEAŞ'a temmuzda büyük darbe

Son dakika habere göre Terör örgütü DEAŞ'a yönelik etkin ve kararlı mücadelesini sürdüren Türkiye, geçen ay yurt genelindeki operasyonlarla örgüte büyük darbe vurdu, teröristlerin planladığı eylemler güvenlik güçlerinin başarılı çalışmalarıyla engellendi.

Son dakika haberi | Terör örgütü DEAŞ'a temmuzda büyük darbe, System.String[]

Terör örgütü DEAŞ'a yönelik etkin ve kararlı mücadelesini sürdüren Türkiye, geçen ay yurt genelindeki operasyonlarla örgüte büyük darbe vurdu, teröristlerin planladığı eylemler güvenlik güçlerinin başarılı çalışmalarıyla engellendi.

DEAŞ'a yönelik başarılı operasyonlarıyla adından söz ettiren Türkiye, terör örgütüne karşı çok yönlü mücadele örneği sergiliyor.

Terör örgütü DEAŞ'a karşı mücadelesine kesintisiz devam eden Türkiye, operasyonlarla örgüte nefes aldırmadı.

Güvenlik güçleri, gerçekleştirdikleri başarılı operasyonlarla başta İstanbul ve Ankara olmak üzere çok sayıda kentte kanlı eylem planlayan teröristlerin oyununu bozdu.

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, temmuz ayında polis, jandarma ve hudut birliklerinin yürüttüğü çalışmalarda, aralarında yabancı uyrukluların da bulunduğu 187 şüpheli gözaltına alındı, örgüte ait çok sayıda doküman, silah ve mühimmat ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerden 19'u tutuklandı. Zanlılardan bazıları sınır dışı edildi, bazılarının ise adli makamlardaki işlemleri sürüyor.

Temmuzdaki bazı operasyonlar

İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik farklı tarihlerde düzenlenen operasyonlarda, aralarında yabancı uyrukluların da bulunduğu 73 şüpheli gözaltına alındı.

Ankara'da, MİT ve İl Emniyet Müdürlüğünün DEAŞ'a yönelik ortak operasyonunda, Irak uyruklu 18 zanlı yakalandı.

Diyarbakır'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda, Kurban Bayramı'nda saldırı hazırlığında oldukları iddiasıyla 9 şüpheli gözaltına alındı.

Terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu iddiasıyla INTERPOL tarafından aranan Rusya vatandaşı 4 kadın ile kırmızı bültenle aranan Fransa vatandaşı şüpheli Kilis'in Suriye sınır hattında yakalandı.

Gaziantep'te terör örgütüne yönelik operasyonda, eylem hazırlığında olduğu iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Adana, Samsun, Konya, Osmaniye ve Bursa'da DEAŞ'a yönelik operasyonlarda, aralarında yabancı uyrukluların da bulunduğu 48 örgüt üyesi yakalandı.

Kayseri'de jandarma tarafından düzenlenen terör operasyonunda Suriye uyruklu 3 kardeş tutuklandı.

Uşak'ta DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan 4 yabancı uyruklu zanlıdan 3'ü tutuklandı, biri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bolu'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan Suriye uyruklu 3 zanlı tutuklandı.

Bilecik, Sakarya, Kayseri ve Samsun'da DEAŞ'a yönelik operasyonlarda yakalanan 23 zanlıdan 9'u tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Adana'da terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu iddiasıyla tutuklu yargılanan sanık Cuma H, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.08.2020 11:21

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi | Terör örgütü DEAŞ'a temmuzda büyük darbe - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

Son dönemde artan yangınlar sonrası ormanda mangal kullanımına ilişkin yeni düzenleme geliyor Yüksek ateş şikayetiyle hastaneye götürülen gelinin koronavirüs testi pozitif çıktı Taksim'de korsan otoparkçı gözaltına alındı Beyin kanaması geçirmesine rağmen ambulans verilmeyen yaşlı kadın, hayatını kaybetti Ukraynalı model Daria Kyryliuk'u darp ettiği iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli, serbest bırakıldı Salgın araştırması tüm bildiklerimizi unutturacak cinsten! Virüs dünyaya sadece Çin'den yayılmamış Safranbolu'ya bayramda turist yağdı, esnafın yüzü güldü Adana'da su kuyusu faciası: Aynı aileden 4 kişi hayatını kaybetti Türkiye ile Irak arasındaki uçuşlar yeniden askıya alındı Bakan Koca'nın "Vaka az" dediği Edirne'ye bayramda binlerce kişi akın etti Minibüsçü dehşet saçtı! Bisiklet sürücüsünü önce sıkıştırdı, sonra bıçakladı Gençlerbirliği, teknik direktörlük görevine Mert Nobre'yi getirdi Son dakika: Ankara'da gurbetçi aile kaza yaptı: 5 ölü Firmalar tek tek açıklamaya başladı! İşte merakla beklenen sıfır otomobil fiyatları "Türkiye'de genç oyuncuya sabır yok" diyen Eddie Newton'dan G.Saray itirafı: İngiltere'de en çok tanınan kulüp
Merve Boluğur, yeni sevgilisiyle sarmaş dolaş pozunu paylaştı Merve Boluğur, yeni sevgilisiyle sarmaş dolaş pozunu paylaştı         
15:02
ABD'li giyim devi Tailored Brands iflas erteleme başvurusunda bulundu ABD'li giyim devi Tailored Brands iflas erteleme başvurusunda bulundu         
14:47
İç çamaşır giymeden tenis oynayan Irina Moroziuk, sosyal medyaya damga vurdu İç çamaşır giymeden tenis oynayan Irina Moroziuk, sosyal medyaya damga vurdu         
14:46
Ali Koç, yeni teknik direktör ve futbolcu transferi için tarih verdi: 1-2 gün içinde bir dizi açıklamalarımız olacak Ali Koç, yeni teknik direktör ve futbolcu transferi için tarih verdi: 1-2 gün içinde bir dizi açıklamalarımız olacak         
14:45
Teslim olan örgüt üyeleri PKK'nın karanlık yüzünü bir kez daha ortaya serdi: Yemek yok, işkence ve istismar çok Teslim olan örgüt üyeleri PKK'nın karanlık yüzünü bir kez daha ortaya serdi: Yemek yok, işkence ve istismar çok         
14:37
6 ocağa ateş düştü! Kahreden kazada hayatını kaybedenlerin isimleri belli oldu 6 ocağa ateş düştü! Kahreden kazada hayatını kaybedenlerin isimleri belli oldu         
14:22
Caner Erkin'den transfer sorusuna yanıt: Şu anda serbestim, bekliyorum hala Caner Erkin'den transfer sorusuna yanıt: Şu anda serbestim, bekliyorum hala         
14:05
Son Dakika: Erol Bulut, Aytemiz Alanyaspor'dan ayrıldı Son Dakika: Erol Bulut, Aytemiz Alanyaspor'dan ayrıldı         
13:52
Hakkari'deki kaza Bakan Soylu'yu çok üzdü: O haberi duyunca başıma ağrı girdi Hakkari'deki kaza Bakan Soylu'yu çok üzdü: O haberi duyunca başıma ağrı girdi         
13:46
Kesenin ağzını açan Özlem Ada Şahin, 2 milyon TL'lik saat aldı Kesenin ağzını açan Özlem Ada Şahin, 2 milyon TL'lik saat aldı         
13:24
Fenerbahçe'nin bayramlaşma töreninde Rambo Okan'ın makas alması, başkan Ali Koç'u sinirlendirdi Fenerbahçe'nin bayramlaşma töreninde Rambo Okan'ın makas alması, başkan Ali Koç'u sinirlendirdi         
13:21
Cadde ortasında annesini döven gence, tekme tokat dayak attılar Cadde ortasında annesini döven gence, tekme tokat dayak attılar         
13:04
Asırlık lezzet Tokat kebabı bayramda da yoğun ilgi gördü Asırlık lezzet Tokat kebabı bayramda da yoğun ilgi gördü         
12:56
Doğuma koşan veterinere üçüz buzağı sürprizi Doğuma koşan veterinere üçüz buzağı sürprizi         
12:45
9 yaşındaki çocuk tüfekle oynarken kız kardeşini vurdu 9 yaşındaki çocuk tüfekle oynarken kız kardeşini vurdu         
12:24
Çete operasyonuna çatıdaki polis memurunun bayrak hassasiyeti damga vurdu Çete operasyonuna çatıdaki polis memurunun bayrak hassasiyeti damga vurdu         
12:23
Makyaj yaparak mayokinisiyle poz veren Derin Talu eleştiri yağmuruna tutuldu Makyaj yaparak mayokinisiyle poz veren Derin Talu eleştiri yağmuruna tutuldu         
12:13
Altın haftaya rekorla başladı! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyetin fiyatı Altın haftaya rekorla başladı! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyetin fiyatı         
11:49
Ünlü sunucu Sylvie Meis, nişanlısıyla denize öpüşürken yakalandı Ünlü sunucu Sylvie Meis, nişanlısıyla denize öpüşürken yakalandı         
11:38
'Düştü' diyerek ardından gözyaşı döktüğü sevgilisini döverek öldürdüğü ortaya çıktı 'Düştü' diyerek ardından gözyaşı döktüğü sevgilisini döverek öldürdüğü ortaya çıktı         
11:14
Evrim Keklik'ten Evrim Keklik'ten "Survivor All Star'a katılır mısın?" sorusuna tek kelimelik yanıt         
10:30
İran hükümeti, ülkedeki koronavirüs ölümlerini olduğundan üç kat düşük göstermiş İran hükümeti, ülkedeki koronavirüs ölümlerini olduğundan üç kat düşük göstermiş         
10:23
Kanser ve tümör hücrelerini yenen urmu dut pekmezinin kilosu altınla yarışıyor Kanser ve tümör hücrelerini yenen urmu dut pekmezinin kilosu altınla yarışıyor         
10:03
Yeğeniyle pozlarını paylaşan Hande Erçel, tişörtünün fiyatıyla herkesi şaşkına çevirdi Yeğeniyle pozlarını paylaşan Hande Erçel, tişörtünün fiyatıyla herkesi şaşkına çevirdi         
10:00
Günün iddiası: Şeyma Subaşı'nın model arkadaşı, Türkiye'de güvenlik görevlilerin saldırısına uğradı Günün iddiası: Şeyma Subaşı'nın model arkadaşı, Türkiye'de güvenlik görevlilerin saldırısına uğradı         
09:56
Bursalı ustanın ürettiği 750 liralık sandalye 20 dakika içinde bel ağrılarını gideriyor Bursalı ustanın ürettiği 750 liralık sandalye 20 dakika içinde bel ağrılarını gideriyor         
09:54
İstanbul'un göbeğinde değnekçi işgali! Oturduğu yerden para topladı İstanbul'un göbeğinde değnekçi işgali! Oturduğu yerden para topladı         
09:38
Karısının kaçtığı adamı sokak ortasında gözünü kırpmadan öldürdü Karısının kaçtığı adamı sokak ortasında gözünü kırpmadan öldürdü         
09:37
Parti kuracağı söylenen Muharrem İnce, yaptırdığı ankete güveniyor Parti kuracağı söylenen Muharrem İnce, yaptırdığı ankete güveniyor         
08:47
Yasmin Erbil, pembe mini elbisesiyle bayram pozu verdi Yasmin Erbil, pembe mini elbisesiyle bayram pozu verdi         
22:48
Jennifer Lopez, sıfır makyajlı fotoğrafıyla beğeni topluyor Jennifer Lopez, sıfır makyajlı fotoğrafıyla beğeni topluyor         
20:50
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.08.2020 18:07:01. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberi | Terör örgütü DEAŞ'a temmuzda büyük darbe - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei