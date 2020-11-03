Terör örgütü DEAŞ'ın istihbarat elemanının öldürülmesine ilişkin, firari "azmettirici" yakalandı - Son Dakika

Konya'da terör örgütü DEAŞ'ın istihbarat elemanının "dinden çıktığı" gerekçesiyle işkenceyle öldürülmesinin ardından, cinayetin azmettiricisi olduğu ileri sürülen, örgütteki "takva grubunun" firari hocası yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Selçuklu ilçesindeki dağlık alanda, 23 Temmuz'da ağır yaralı halde bulunan Emrah Ağar'ın (27) hastaneye kaldırıldıktan 12 gün sonra sonra ölmesine ilişkin, olayın azmettiricisi olduğu iddia edilen firari zanlı Abdulsamet D'nin yakalanması için çalışma başlattı.

Polis, yürüttüğü çalışma sonunda, zanlıyı merkez Karatay ilçesindeki kaldığı evde gözaltına aldı.

Emniyete götürülen şüphelinin ifadesinde, suçlamaları kabul etmediği öğrenildi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Olay

Selçuklu ilçesindeki dağlık bir alanda 23 Temmuz'da, ağır yaralı olarak bulunan Emrah Ağar, kaldırıldığı hastanede 12 gün sonra ölmüş, soruşturma başlatan polis, DEAŞ'ın istihbarat elemanı olduğunu belirlediği Ağar'ın katil zanlılarının yakalanması için çalışma başlatmıştı.

Yürütülen soruşturma neticesinde, olayın failleri olduğu değerlendirilen 5 şüphelinin, DEAŞ içindeki "takva grubu" üyeleri oldukları, daha önce "terör örgütü DEAŞ'a üye olmak" suçundan kayıtlarının bulunduğu ve haklarında işlem yapıldığı belirlenmişti. Zanlıların kaldığı adresleri belirleyen polis ekipleri, özel harekat timlerinin de desteğiyle Naci Ö. (33), Sedat Ö. (30), Emrah Ö. (23) ve Abdullah A'yı (33) yakalamıştı.

İşlemleri tamamlanan şüphelilerden böbrek yetmezliği nedeniyle ağır hasta olduğu belirlenen Emrah Ö. savcılık talimatıyla emniyetten serbest bırakılmış, Naci Ö. (33), Sedat Ö. (30) ve Abdullah A. çıkarıldıkları hakimlikçe "tasarlayarak ve canavarca hisle eziyet çektirerek öldürme" suçlamasıyla tutuklanmış, adresinde bulunamayan ve cinayetin azmettiricisi olduğu ileri sürülen Abdulsamet D'nin yakalanması için çalışma başlatılmıştı