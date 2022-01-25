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Son dakika haberi! Terör örgütü DEAŞ'ın, Kerkük'te güvenlik güçlerine saldırısında 4 polis yaralandı - Son Dakika

Son dakika haberi! Terör örgütü DEAŞ'ın, Kerkük'te güvenlik güçlerine saldırısında 4 polis yaralandı

25.01.2022 15:12
Son dakika haberi! Terör örgütü DEAŞ'ın, Kerkük'te güvenlik güçlerine saldırısında 4 polis yaralandı

Gelen son dakika haberlerine göre Terör örgütü DEAŞ'ın, Irak'ın Kerkük kentinde güvenlik güçlerini hedef alan saldırısı sonucu 4 polisin ağır yaralandığı belirtildi.

Terör örgütü DEAŞ'ın, Irak'ın Kerkük kentinde güvenlik güçlerini hedef alan saldırısı sonucu 4 polisin ağır yaralandığı belirtildi.

Kerkük Polis Müdürlüğü Basın Sözcüsü Amir Nuri, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kentin güneyindeki Reşad nahiyesi yakınlarında yola yerleştirilen bombanın Irak federal polisine ait bir aracın geçişi sırasında uzaktan kumandayla patlatıldığını söyledi.

Nuri, teröristlerin bölgedeki Zegetun Vadisi yakınlarında devriye gezen aracı hedef aldığını ve saldırı sonucu 4 polisin ağır yaralandığını ifade etti.

Saldırının ardından bölgede soruşturma başlatıldığını kaydeden Nuri, yakın zamanda bölgede operasyon başlatılacağı bilgisini verdi.

Kerkük kentinin güneyindeki Dakuk ilçesi yakınlarında dün de yola yerleştirilen bombanın Irak ordusuna ait bir askeri aracın geçişi sırasında infilak etmesi sonucu 3 Iraklı asker ölmüştü.

Terör örgütü DEAŞ, 21 Ocak'ta da Diyala vilayetine bağlı Uzaym nahiyesinde ordu güçlerine saldırı düzenlemiş, olayda 11 Irak askeri hayatını kaybetmişti.

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Kerkük, Terör, Irak, DEAŞ, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi! Terör örgütü DEAŞ'ın, Kerkük'te güvenlik güçlerine saldırısında 4 polis yaralandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi! Terör örgütü DEAŞ'ın, Kerkük'te güvenlik güçlerine saldırısında 4 polis yaralandı - Son Dakika
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