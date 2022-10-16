Son dakika haberi... Terör örgütü DEAŞ şüphelisi Suriye sınırında yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haberi... Terör örgütü DEAŞ şüphelisi Suriye sınırında yakalandı

16.10.2022 12:52
Son dakika haberi... Terör örgütü DEAŞ şüphelisi Suriye sınırında yakalandı

Son dakika haberlerine göre Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde Suriye'den yurda girmeye çalışan terör örgütü DEAŞ şüphelisi yakalandı.

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde Suriye'den yurda girmeye çalışan terör örgütü DEAŞ şüphelisi yakalandı.

Bir teröristin Suriye'den Türkiye'ye girme teşebbüsünde bulunacağına yönelik istihbarat üzerine sınır hattındaki önlemler artırıldı.

Ekipler, sınır hattında yakaladıkları şüphelinin terör örgütü DEAŞ üyesi olduğunu tespit etti.

Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheli, ifadesi alınmak üzere İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.

YORUMLAR
500
İZMİR'DEKİ TEFECİ OPERASYONUNDA 4 TUTUKLAMA- YENİDEN İZMİR'DEKİ TEFECİ OPERASYONUNDA 4 TUTUKLAMA- YENİDEN Futbol: TFF 3. Lig Futbol: TFF 3. Lig Elazığ haberi! Elazığ'da öldürülen kadının cenazesi toprağa verildi Elazığ haberi! Elazığ'da öldürülen kadının cenazesi toprağa verildi
Kaynak: AA

Hisarcık, Suriye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberi... Terör örgütü DEAŞ şüphelisi Suriye sınırında yakalandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
18:11 Yeni Dışişleri Bakan Yardımcısı Yasin Ekrem Serim kimdir?
18:02 Premier Lig'de hakem kulağına söylenenlerden sonra tüm futbolcuları soyunma odasına yolladı
17:45 Oyuncu Damla Ersubaşı'ya yapılan yorum eski eşini küplere bindirdi! İşte olay olan yanıt
17:28 MHP lideri Bahçeli'den ABD'de ziyaretlerde bulunan Kılıçdaroğlu'na sert suçlama: Hangi sözleri aldı, hangi sözleri verdi
17:07 Afganistan'da zina suçundan recm cezası verilen kadın hücresinde ölü bulundu
17:02 Milli futbolcu Orkun Kökçü, LGBT'yi simgeleyen renklere sahip olduğunu düşündüğü kaptanlık bandını takmayı reddetti
16:56 Gelecekten geldim diyen adam, 2024 yılında yayılacak yeni salgını söyledi
16:46 Cumhurbaşkanı Erdoğan, maden faciasının yaralılarını ziyaret etti: 5'inin durumu ağır, umutsuz değiliz
16:35 Ebru Gündeş'i dinlemeye giden Demet Akalın'ın sahnede sorduğu soru şaşkınlık yarattı
13:08 Ordu'da bir nikah memuru, karşısındaki gelini görünce gözyaşlarına hakim olamadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.10.2022 18:56:04. #1.12#
SON DAKİKA: Son dakika haberi... Terör örgütü DEAŞ şüphelisi Suriye sınırında yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement