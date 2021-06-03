Son dakika haberi: Terör örgütü DEAŞ üyesi Suriyeli 4 sanığa hapis cezası - Son Dakika

KAYSERİ'de, DEAŞ terör örgütüne üye olmak suçundan tutuklu yargılanan Suriye uyruklu 4 sanık, 6 yıl 3 ay ile 8 yıl arasında değişen hapis cezalarına çarptırıldı.

Jandarma ekipleri, geçen yıl 12 Kasım'da, ihbarcı bir tanığın ifadeleri sonrası DEAŞ şüphelilerine yönelik düzenlediği operasyonda Suriye uyruklu Halil E., Yaser El Ş., Muhammed El Ş. ve Mohammed El H.'yi gözaltına aldı. Örgütle bağlantısı oldukları iddiasıyla adliyeye sevk edilen 4 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Şüpheliler hakkında, 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan dava açıldı.

Kayseri 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasında hakim karşısına çıkan sanıklar, tercüman eşliğinde yaptıkları savunmalarında suçsuz olduklarını belirterek, beraatlerini istedi.

Sanıklardan Halil E. 8 yıl, Yaser El Ş. 7,5 yıl, Muhammed El Ş. ve Mohammed El H. ise 6'şar yıl 3'er ay hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme heyeti, Muhammed El Ş., ile Mohammed El H.'nin cezaevinde kaldıkları süreyi dikkate alarak tahliyelerine, diğer sanıkların ise tutukluluk hallerinin devamına hükmetti.