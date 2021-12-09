TERÖR ÖRGÜTÜ EL-KAİDE, HAD VE DEAŞ'A OPERASYON 11 GÖZALTI - Son Dakika

TERÖR ÖRGÜTÜ EL-KAİDE, HAD VE DEAŞ'A OPERASYON 11 GÖZALTI

İSTANBUL'da ELKAİDE, HAD ve DEAŞ Terör Örgütlülerine eş zamanlı operasyon düzenlendi.

İSTANBUL'da ELKAİDE, HAD ve DEAŞ Terör Örgütlülerine eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda, 11 yabancı uyruklu şüpheli gözaltına alındı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul'da EL-KAİDE, HAD ve DEAŞ terör örgütlülerine yönelik çatışma bölgeleriyle iltisaklı kişilerin tespit ve deşifresine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında, 4 ilçede 11 ayrı adrese operasyon düzenlendi. Eş zamanlı düzenlenen operasyonda 11 yabancı uyruklu şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin Emniyetteki sorgularının sürdüğü bildirilirken, operasyon anı kameralara yansıdı.

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