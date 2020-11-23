Son dakika haberi: Terör örgütü PKK'da çözülme hızlandı, 4 örgüt mensubu daha ikna yoluyla teslim oldu - Son Dakika

Son dakika haberi: Terör örgütü PKK'da çözülme hızlandı, 4 örgüt mensubu daha ikna yoluyla teslim oldu
23.11.2020 17:02
Son dakika haberleri: İçişleri Bakanlığı koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen ikna çalışmaları neticesinde; PKK terör örgütünden kaçan 4 terör örgütü mensubu daha bugün ülkemize giriş yaparak güvenlik güçlerine teslim oldu.
İçişleri Bakanlığı koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen ikna çalışmaları neticesinde; PKK terör örgütünden kaçan 4 terör örgütü mensubu daha bugün ülkemize giriş yaparak güvenlik güçlerine teslim oldu.
Teslim olan örgüt mensuplarının 1997 ve 2018 yılları arasında terör örgütüne katıldıkları, Suriye, İran ve Irak'ta faaliyet yürüttükleri tespit edildi.
Yürütülen ikna çalışmaları sonucunda; 1 Ocak'tan bugüne kadar teslim olan örgüt mensubu sayısı 210'a yükseldi.
(İHA)
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