Son dakika haber: Terör örgütü PKK/KCK'nin birçok biriminde görev yapan terörist İstanbul'da yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haber: Terör örgütü PKK/KCK'nin birçok biriminde görev yapan terörist İstanbul'da yakalandı

18.10.2022 11:40

Son dakika haberleri: Terör örgütü PKK/KCK'nin Irak-İran sınırında Pencevin bölgesinde sözde tim komutanlığı yapan, PYD-YPG içerisinde faaliyet yürüten ve örgütün silahlarının bulunduğu birimde görevlendirilen terörist S.Ö, İstanbul'da yakalandı.

Terör örgütü PKK/KCK'nin Irak- İran sınırında Pencevin bölgesinde sözde tim komutanlığı yapan, PYD- YPG içerisinde faaliyet yürüten ve örgütün silahlarının bulunduğu birimde görevlendirilen terörist S.Ö, İstanbul'da yakalandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince, PKK/KCK silahlı terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik ortak yürütülen çalışmada, örgüt içerisinde "Kendal-Numan Amed" kod adlarını kullandığı belirlenen S.Ö'nün İran'dan kentte geleceği tespit edildi.

Yapılan incelemede, 2015'te silahlı faaliyet yürütmek amacıyla Almanya'dan örgütün kırsal alanına katılım yapan şüphelinin eski HDP Eş Genel Başkanının ağabeyi örgütün sözde "Eğitim Komitesi" üyesi N.D. tarafından eğitim aldığı belirlendi.

Örgütün sözde "KCK-Maliye" birimine bağlı Doğu Gümrükler Cephesinde Irak-İran sınırında Pencevin bölgesinde sözde tim komutanlığı yapan S.Ö'nün, ayrıca sözde "Yürütme Konseyi" üyesi D.K. tarafından özel olarak terör örgütünün Suriye kolu PYD-YPG içerisinde görevlendirildiği tespit edildi.

Suriye'de faaliyette bulunan ülkelerden kamyonlarla alınan havan, obüs, roket, ağır makineli silahlar, el bombaları, A4 ve C4 tipi patlayıcı ile fünye gibi malzemelerin bulunduğu örgütün sözde "cephane" biriminde faaliyet yürüten şüpheliyi takibe alan ekipler, S.Ö'nün sahte kimlik ve pasaportla Kazakistan üzerinden İran'a girişi yaptığını belirledi.

İran Tahran Havalimanı'ndan İstanbul Havalimanı'na gelen zanlı, ekiplerce düzenlenen operasyonda gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

YORUMLAR
500
85 düzensiz göçmen yakalandı 85 düzensiz göçmen yakalandı İstanbul'da 85 Kaçak Göçmen Yakalandı İstanbul'da 85 Kaçak Göçmen Yakalandı Son Dakika | İstanbul Emniyet Müdürlüğü: PKK Terör Örgütünün Sözde Tim Komutanı Yakalandı Son Dakika | İstanbul Emniyet Müdürlüğü: PKK Terör Örgütünün Sözde Tim Komutanı Yakalandı
Kaynak: AA

İstanbul, İran, PKK, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haber: Terör örgütü PKK/KCK'nin birçok biriminde görev yapan terörist İstanbul'da yakalandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
18:48 Alkol ve tütün mamulleriyle ilgili 11 maddelik yasa teklifi TBMM'de! Kaçak üretime hapis cezası verilecek
18:48 Cinsiyet değiştirip kadın olmuştu! Ünlü fenomen Beren Güney, pantolonunun önünü açıp poz verdi
18:33 CHP lideri Kılıçdaroğlu, "Çok kritik bir eşikteyiz" diyerek Kasım ayını işaret etti: Bay Kemal'i bekleyin
17:59 Görsel dikkat becerisine güvenenler baktı ama bulamadı! İşte 150 kişinin göremediği kurtlar
17:32 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Söyledim, kulak arkası ettiler" ifadelerini kullandığı Fransız çimento üreticisi Lafarge, DEAŞ'a yardım ettiğini kabul etti
17:20 Sanık koltuğuna oturan ünlü futbolcu Neymar ifade verdi! Babasının başı fena halde dertte
17:20 Şarkıcı Demet Akalın eşi Okan Kurt'un çocukluk fotoğrafını paylaştı, herkes tek bir detaya odaklandı
17:17 Kılıçdaroğlu, Dezenformasyonla Mücadele Yasası oylanırken neden ABD'ye gitti? İşte cevabı
16:57 Nitelikli dolandırıcılık suçundan yargılanıyorlardı! Safiye Soyman ve eşi Faik Öztürk beraat etti
16:43 Anaokulunda feci olay! Küçük çocuğun üzerine kaynar su döküldü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.10.2022 19:24:48. #1.11#
SON DAKİKA: Son dakika haber: Terör örgütü PKK/KCK'nin birçok biriminde görev yapan terörist İstanbul'da yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement