Son dakika haberi! Terör örgütü PKK'nın 36 yıl önceki ilk saldırısına tepkiler dinmiyor - Son Dakika

Son dakika haberi! Terör örgütü PKK'nın 36 yıl önceki ilk saldırısına tepkiler dinmiyor

Son dakika gündem haberi: Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde PKK'lı teröristlerin 36 yıl önce gerçekleştirdiği ilk silahlı saldırıya aradan geçen senelere rağmen vatandaşların tepkisi sürüyor.

Son dakika haberi! Terör örgütü PKK'nın 36 yıl önceki ilk saldırısına tepkiler dinmiyor, System.String[]

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde PKK'lı teröristlerin 36 yıl önce gerçekleştirdiği ilk silahlı saldırıya aradan geçen senelere rağmen vatandaşların tepkisi sürüyor.

Terör örgütü PKK'nın 15 Ağustos 1984 akşamı Hakkari'nin Şemdinli ile Siirt'in Eruh ilçesinde eş zamanlı düzenlediği, 2 askerin şehit olduğu, 9 asker ile 3 sivilin yaralandığı saldırı, aradan geçen zamana rağmen unutulmadı.

Hakkari'de vatandaşlar, aradan geçen yıllara rağmen terör örgütü PKK'yı düzenlediği saldırılardan dolayı kınadı.

"Terör örgütü PKK savunmasız yüzlerce vatandaşımızı katletmiştir"

Şemdinli Belediye Başkanı Tahir Saklı, AA muhabirine, yaklaşık 36 yıldır Şemdinli başta olmak üzere birçok bölgede katliam ve zulüm yapan terör örgütünün, devletin ve milletin azim ve kararlı duruşuyla sınırların ötesine püskürtüldüğünü ve yok olmayla karşı karşıya bırakıldığını söyledi.

Kürt halkı adına sözde propaganda yapan terör örgütünün birçok katliamlar gerçekleştirdiğini belirten Saklı, şunları kaydetti:

"Savunmasız yüzlerce insanımızı katletmiştir. Binlerce köy ve mezramız yakılmış, yıkılmış ve talan edilmiştir. Yıllarca esnaflarımızın kepenkleri kapatılmış, esnafımız haraca bağlanmış, işinden ve aşından edilmiştir. Ancak gelinen noktaya baktığımızda ilk saldırının gerçekleştirdiği ilçemizde bugün huzur, güven ve refah var."

Güvenlik güçlerince gerçekleştirilen başarılı operasyonlar sayesinde ilçede esnafın gece yarılarına kadar iş yerlerinin kepenklerini açık tuttuğunu ifade eden Saklı, şöyle konuştu:

"Vatandaşlarımız da güvenle gece yarılarına kadar alışverişlerini gerçekleştirmektedirler. Terörden arındırılan yaylalarımızda bugün bereket yükseliyor. Devletimizin de desteğiyle ilçemizde hayvancılık yeniden canlandı. Çiftçilerimiz kullanamadıkları topraklarını yıllar sonra kullanmaya başladı. Cumhurbaşkanımızın talimatıyla gerçekleştirilen operasyonların ardından bugün ülkemizin her bir karış toprağında huzur, güven ve bereket var. Terörle mücadelede devletimizin aldığı tüm kararlarda ilk gün olduğu gibi bugün de devletimizin yanındayız. Bu topraklarda ezanımız dinmeyecek, bayrağımız inmeyecek. Türkiye Cumhuriyeti ilelebet ilerleyecektir. "

"O karanlık geceyi hiçbir zaman unutmadık, unutmayacağız"

Kanaat önderi Mehmet Fırat, Şemdinli halkı olarak o karanlık geceyi hiçbir zaman unutmadıklarını ve unutmayacaklarını anlattı.

"Her daim o şer odaklarına karşı dimdik ayakta durduk ayakta durmaya da devam edeceğiz." diyen Fırat, şu ifadeleri kullandı:

"Devletimizin hainlere karşı başlattığı operasyonları yerinde buluyoruz. Biz Kürtler olarak da son terörist kalmayıncaya kadar her türlü destekliyoruz ve ilimiz başta olmak üzere Doğu ve Güneydoğunun terörist eylemlerle değil yatırımla konuşulmasını istediğimizi vurgulamak istiyoruz. Bizim toprağımız bu şehitlerimiz sayesinde vatan olmuştur, vatan kalacaktır ve vatan kalmaya devam edecektir. Terörün birinci hedefi birliğimizi, beraberliğimizi, gücümüzü, kuvvetimizi bozmak, dağıtmaktır. Millet olarak bizler, bu mukaddes toprakları bize emanet eden, kanıyla, canıyla bu toprakları vatan kılan her şehidimizi daima minnet ve şükranla anacağız ve anmaya devam edeceğiz."

"Terör örgütü PKK hiçbir zaman Kürt halkının temsilcisi olmamıştır, olmayacaktır"

Hakkari Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği Başkanı İbrahim Adıyaman da 36 yıl geçmesine rağmen saldırıyı unutmadıklarını ve unutturmayacaklarını söyledi.

PKK'lı teröristlerin hiçbir zaman ülkedeki birlik ve beraberliği bozamayacağını dile getiren Adıyaman, "Terör örgütü PKK hiçbir zaman Kürt halkının temsilcisi olmamıştır, olmayacaktır. Her zaman olduğu gibi terör örgütünün bütün eylemlerini lanetliyoruz ve kınıyoruz. Terör örgütü PKK'nın eylemlerine karşı dik durmuşuz, dik durmaya devam edeceğiz. Biz bu duruşumuz, bu birlik ve beraberliğimizden azla vazgeçmeyeceğiz." diye konuştu.

Şemdinli, Hakkari, PKK, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.08.2020 11:23

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi! Terör örgütü PKK'nın 36 yıl önceki ilk saldırısına tepkiler dinmiyor - Son Dakika
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