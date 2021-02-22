Son dakika haberi | Terör örgütü PKK'nın istihbarat ve finans faaliyetlerini yürüten 3 örgüt mensubu Irak'ın Metina bölgesinde MİT'in operasyonuyla etkisiz hale getirildi - Son Dakika

Son dakika haberi | Terör örgütü PKK'nın istihbarat ve finans faaliyetlerini yürüten 3 örgüt mensubu Irak'ın Metina bölgesinde MİT'in operasyonuyla etkisiz hale getirildi

22.02.2021 13:55
Son dakika haberi | Terör örgütü PKK'nın istihbarat ve finans faaliyetlerini yürüten 3 örgüt mensubu Irak'ın Metina bölgesinde MİT'in operasyonuyla etkisiz hale getirildi, System.String[]

Edinilen son dakika haberine göre Terör örgütü PKK'nın istihbarat ve finans faaliyetlerini yürüten 3 örgüt mensubu Irak'ın Metina bölgesinde MİT'in operasyonuyla etkisiz hale getirildi.

Terör örgütü PKK'nın istihbarat ve finans faaliyetlerini yürüten 3 örgüt mensubu Irak'ın Metina bölgesinde MİT'in operasyonuyla etkisiz hale getirildi

Finans, Terör, Irak, PKK, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi | Terör örgütü PKK'nın istihbarat ve finans faaliyetlerini yürüten 3 örgüt mensubu Irak'ın Metina bölgesinde MİT'in operasyonuyla etkisiz hale getirildi - Son Dakika


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