Son dakika haberi | Terör örgütü PKK'nın istihbarat ve finans faaliyetlerini yürüten 3 örgüt mensubu Irak'ın Metina bölgesinde MİT'in operasyonuyla etkisiz hale getirildi
22.02.2021 13:55
Edinilen son dakika haberine göre Terör örgütü PKK'nın istihbarat ve finans faaliyetlerini yürüten 3 örgüt mensubu Irak'ın Metina bölgesinde MİT'in operasyonuyla etkisiz hale getirildi.
Terör örgütü PKK'nın istihbarat ve finans faaliyetlerini yürüten 3 örgüt mensubu Irak'ın Metina bölgesinde MİT'in operasyonuyla etkisiz hale getirildi
Finans, Terör, Irak, PKK, Güncel, Son Dakika
Kaynak: AA
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