Son dakika haberi... Terör örgütü PKK üyeliğinden gözaltına alınan İBB çalışanı adliyeye sevk edildi - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haberi... Terör örgütü PKK üyeliğinden gözaltına alınan İBB çalışanı adliyeye sevk edildi

29.04.2022 12:31
Son dakika haberi... Terör örgütü PKK üyeliğinden gözaltına alınan İBB çalışanı adliyeye sevk edildi

Son dakika haberleri: İstanbul Büyükşehir Belediyesinde (İBB) sosyal hizmet uzmanı olarak çalışan ve terör örgütü PKK üyeliğinden gözaltına alınan Şafak D. adliyeye sevk edildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesinde (İBB) sosyal hizmet uzmanı olarak çalışan ve terör örgütü PKK üyeliğinden gözaltına alınan Şafak D. adliyeye sevk edildi.

Silahlı terör örgütüne üye olmak suçlamasıyla gözaltına alınan Şafak D'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Emniyetteki ifadesinde suçlamaları kabul etmediği ve susma hakkını kullandığı öğrenilen zanlı, sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye gönderildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, PKK faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, İBB'de sosyal hizmet uzmanı olarak çalışan Şafak D'nin (30), 2016 yılında Şırnak'ta terör örgütü üyelerinden elde edilen dokümanlarda kırsal alanda elinde uzun namlulu silahla çekilmiş fotoğraflarının çıkması üzerine harekete geçmişti.

Polis ekipleri, 27 Nisan'da İBB Sosyal Hizmetler Müdürlüğünün Üsküdar'daki Anadolu Yakası Sosyal Yardım Birimi'nde çalışan zanlıyı gözaltına almıştı.

YORUMLAR
500
BAYRAM TATİLİNDE TOPLU ULAŞIM 4 GÜN ÜCRETSİZ BAYRAM TATİLİNDE TOPLU ULAŞIM 4 GÜN ÜCRETSİZ Son dakika: Örgüt üyeliğinden gözaltına alınan İBB çalışanı, adliyeye sevk edildi Son dakika: Örgüt üyeliğinden gözaltına alınan İBB çalışanı, adliyeye sevk edildi

istanbul büyükşehir belediyesi, İstanbul, Terör, PKK, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi... Terör örgütü PKK üyeliğinden gözaltına alınan İBB çalışanı adliyeye sevk edildi - Son Dakika


Son Dakika
12:32 Oğlunun kız arkadaşı Aleyna'yı tecavüz ettikten intihara sürüklemişti! Oğlunun babasına mesajları iğrençliği ortaya çıkardı
12:06 Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a Suudi Arabistan göndermesi: Koşa koşa katille kucaklaşmaya gitti
12:06 Zelenski'den dikkat çeken açıklama: Rus güçleri beni ve ailemi öldürmeye çok yaklaştı
12:04 Eşi görevden alınmıştı! Hüseyin Kocabıyık Gezi davası hakkında ilk kez konuştu
11:58 Türkiye'nin ilk çeyrek turizm geliri açıklandı: 5 milyar 454 milyon 488 bin dolar oldu
11:53 Liseli genci bıçaklayarak hastanelik etmişlerdi! Serbest kalan iki genç tekrar aynı yere gelerek tehditler savurdu
11:40 Depremzede ile duşakabin tartışması yaşayan Elazığ Belediye Başkanı görüntülerle ilgili CHP'yi ve gazeteciyi suçladı
11:14 29 Nisan'da altının gram fiyatı 913 lira seviyesinden işlem görüyor
11:13 Sattığı daireye talep çok olunca ev turunu ücretli yaptı: Hafta içi 100, hafta sonu 150 TL
11:11 Yılan hikayesine döndü: Sarı kırmızlılarda seçim iptal!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.04.2022 12:38:06. #1.12#
SON DAKİKA: Son dakika haberi... Terör örgütü PKK üyeliğinden gözaltına alınan İBB çalışanı adliyeye sevk edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement