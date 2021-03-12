Son dakika haberi! Terör örgütü propagandasına adli kontrol - Son Dakika

Son dakika haberi! Terör örgütü propagandasına adli kontrol
12.03.2021 20:22
Son dakika 3. sayfa haberi... Samsun'da "sosyal medyada terör örgütü propagandası yapmak" suçundan gözaltına alınarak adliyeye çıkarılan zanlı, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Samsun'da "sosyal medyada terör örgütü propagandası yapmak" suçundan gözaltına alınarak adliyeye çıkarılan zanlı, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Olay, Samsun'un Canik ilçesi Hasköy Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ile Canik İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir sosyal medya hesabı üzerinden "PKK/KCK silahlı terör örgütünün propagandasını yaptığı" gerekçesiyle N.K. (48) adlı kadını yakaladı.
Gözaltına alınan N.K. Samsun Adliyesine sevk edildi. Zanlı, mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - SAMSUN
Son Dakika Eski muhtarın, iki öğrenciyi öldürdüğü olayın altından aileler arası husumet çıktı Meslektaşları milyonlar harcarken İrem Sak neden otomobil almadığını ilk kez açıkladı Bir babanın yıkıldığı an! Olay yerinde "Oğlum bu, beni dinlemedi" diyerek feryat etti 'Palu ailesi' davasında tüyler ürperten detaylar! Damat Tuncer Ustael tüm aileye ispirto içirmiş Bursa'da freni boşalan tır, önünde seyreden araçları biçti: 3 ölü, 21 yaralı Bebeği yasak aşkından çıkınca gündeme bomba gibi düşen Esra Karakuş, eşiyle barıştı Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, ekonomi reform paketini açıkladı! İşte madde madde yeni dönemin yol haritası Sınırları zorlayan Şeyma Subaşı, süper mini elbisesiyle poz verdi