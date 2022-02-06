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Son dakika haberi! Terör örgütü YPG/PKK, Suriye'de 2 muhalif gazeteciyi kaçırdı - Son Dakika

Son dakika haberi! Terör örgütü YPG/PKK, Suriye'de 2 muhalif gazeteciyi kaçırdı

06.02.2022 10:37
Son dakika haberi! Terör örgütü YPG/PKK, Suriye'de 2 muhalif gazeteciyi kaçırdı

Edinilen son dakika haberine göre Terör örgütü YPG/PKK, Suriye'nin kuzeydoğusunda işgalinde tuttuğu Kamışlı ilçesinde Suriye Kürt Ulusal Konseyi'ne (ENKS) yakınlığıyla bilinen medya kuruluşlarına mensup 2 muhalif gazeteciyi kaçırarak alıkoydu.

Terör örgütü YPG/ PKK, Suriye'nin kuzeydoğusunda işgalinde tuttuğu Kamışlı ilçesinde Suriye Kürt Ulusal Konseyi'ne (ENKS) yakınlığıyla bilinen medya kuruluşlarına mensup 2 muhalif gazeteciyi kaçırarak alıkoydu.

Terör örgütü YPG/PKK, Suriye'de işgal ettiği bölgelerde muhalif Kürt grup ENKS'ye yakınlığıyla bilinen medya kuruluşlarının faaliyetlerini engelleyip muhalif sesleri bastırmaya çalışıyor.

AA muhabirinin yerel kaynaklardan edindiği bilgiye göre, YPG/PKK'lı teröristler, Kamışlı ilçe merkezinde gece saatlerinde, Erbil merkezli "ARK News" sitesi muhabiri Sabri Fahri ile "Yekiti Media" çalışanı Baver Molla Ahmet'i evlerine baskın yaparak kaçırdı.

Alıkonulan muhalif gazetecilerin nerede tutuldukları henüz bilinmiyor.

Kaynaklar, gazetecilerin kaçırılması talimatını PKK'nın Kandil'deki dağ kadrosuna yakınlığıyla bilinen YPG/PKK'lı "Mahmut Rış" kod adlı terörist elebaşının verdiğini kaydetti.

YPG/PKK dün de ayrıca Erbil merkezli Rudaw televizyon kanalının Suriye'nin kuzeyindeki faaliyetlerini, "bölgedeki toplumsal yapıya zarar verdiği" iddiasıyla yasaklamıştı.

Diğer taraftan terör örgütünün işgalindeki bölgelerde Esed rejiminin medya kuruluşları serbestçe çalışabiliyor.

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Suriye, Terör, YPG, PKK, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi! Terör örgütü YPG/PKK, Suriye'de 2 muhalif gazeteciyi kaçırdı - Son Dakika


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