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Son dakika haberi: Terör örgütünden bölge sorumlularına "Yalanları artırın" talimatı - Son Dakika

Son dakika haberi: Terör örgütünden bölge sorumlularına "Yalanları artırın" talimatı

19.09.2021 12:09
Son dakika haberi: Terör örgütünden bölge sorumlularına

Son dakika haberleri... Başarılı ve kararlı nokta operasyonlarla PKK'ya ağır darbe vurulması, terör örgütünün yönetim kadrosunda paniğe neden oldu.

Başarılı ve kararlı nokta operasyonlarla PKK'ya ağır darbe vurulması, terör örgütünün yönetim kadrosunda paniğe neden oldu. Bazı örgüt yöneticilerinin bölge sorumlularına "Güvenlik güçlerine yönelik yapılan eylemleri gerçek dışı, abartılı ifadelerle üst birimlere aktarın" talimatını verdiği ortaya çıktı.

Güvenlik güçlerince terör örgütü PKK'yı ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barınan teröristleri etkisiz hale getirmek amacıyla başlatılan ve kesintisiz devam ettirilen operasyonlar kısa sürede sonuçlarını verdi. "Terörü kaynağında yok etme" prensibiyle başlatılan operasyonlara ülkemizin gökyüzündeki başarı imzası olan yerli İHA ve SİHA'lar büyük katkı sağladı. Aralarında birçok üst düzey örgüt mensubunun da yer aldığı çok sayıda terörist, istihbarata dayalı nokta operasyonlarla etkisiz hale getirildi. İnlerinden çıkamaz hale gelen örgüt mensupları, aldığı ağır kayıplar sonrasında panik ve korku içinde Kandil'e yönelik tepkilerini artırdı. Güvenlik güçlerince Eren ve Pençe operasyonlarıyla yurt içi ve yurt dışında eylem yapamaz hale gelen terör örgütünün çöküşü durdurmak için yeni çözüm yolları aradığı ortaya çıktı. Etkisiz hale getirilmekten korkan terör örgütünün yönetim kadrosunun Irak kuzeyinde saklandıkları deliklerden kırsalda bulunan teröristlere moral ve motivasyon kazandırmak amacıyla müzahir radyo ve televizyonlar aracılığıyla ses kayıtları yayınladıkları güvenlik güçlerince tespit edildi. Örgüt yöneticilerinden Fehmi Atalay'ın terör örgütündeki çöküşü gizlemek için "Güvenlik güçlerine yönelik yapılan eylemleri gerçek dışı, abartılı ifadelerle üst birimlere aktarın" talimatını kırsaldaki teröristlere verdiği öğrenildi. Ancak işin iç yüzünün gerçeği yansıtmadığı, yakalanan ve teslim olan örgüt mensuplarının ifadelerine yansıdı.

Operasyonda teslim olan bir PKK'lı terörist, "Artık hiç kimse örgüt yönetiminin yalanlarına inanmıyor, kendileri rahat yerlerde oturup bizi ölüme gönderiyorlar, eylem yapın diyorlar. Biz bulunduğumuz yerden kafamızı çıkartamıyoruz, nasıl eylem yapalım? Üzerimizdeki baskıyı kaldırmak için eylem yapmış gibi rapor veriyoruz. Onlar da verdiğimiz bu raporu daha da abartarak diğer bölgelerdeki teröristlere aktarıyor. Sonra biz bile şaşırıyoruz kendi söylediklerimize" diyerek örgütün içinde bulunduğu çaresizliği gözler önüne serdi.

Operasyonlarla köşeye sıkışan, katılım sayısı yıldan yıla azalan ve mevcut teröristleri dahi elinde tutamayan terör örgütü, çaresizliğini ve acizliğini gizlemek maksadıyla paravan olarak kullandığı örgüte müzahir gruplar üzerinden gerçekleşmemiş eylemleri de sahiplenmeye başladı. Terör örgütünün lider kadroları, kurguladıkları senaryolar ile gerçekleşmemiş eylemleri gerçek gibi göstererek alt kadrodaki teröristlere örgütün başarılı olduğunu inandırmaya ve teröristleri kandırmaya devam ediyor. - ANKARA

Togo Cumhuriyeti, Terör, Darbe, PKK, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi: Terör örgütünden bölge sorumlularına 'Yalanları artırın' talimatı - Son Dakika


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