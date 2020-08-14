Son dakika haberi! Terör örgütüne darbe üstüne darbe
Son dakika gündem haberine göre İçişleri Bakanlığı: "İç güvenlik operasyonları kapsamında; 11 Ağustos tarihinde, Van Çatak kırsalında İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen operasyonda, etkisiz hale getirilen 2 teröristten birinin, terörden arananlarda 500 bin TL'ye kadar ödülle 'GRİ LİSTE'de' yer alan 'Destan' kod...
İçişleri Bakanlığı: "İç güvenlik operasyonları kapsamında; 11 Ağustos tarihinde, Van Çatak kırsalında İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen operasyonda, etkisiz hale getirilen 2 teröristten birinin, terörden arananlarda 500 bin TL'ye kadar ödülle 'GRİ LİSTE'de' yer alan 'Destan' kod adlı 'Belyan Bozyiğit' olduğu tespit edilmiştir."
(İHA)
Haber Yayın Tarihi: 14.08.2020 10:07
Kaynak: İHA
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