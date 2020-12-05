Son dakika haberi! "Terör örgütünü Sincar'dan çıkartma anlaşmasında 'denetim' boşluğu var" - Son Dakika

Son dakika haberi! "Terör örgütünü Sincar'dan çıkartma anlaşmasında 'denetim' boşluğu var"

05.12.2020 14:13
Son dakika haberi!

Edinilen son dakika haberine göre Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKYB) ve Irak Hükümetinin terör örgütü PKK'nın Sincar'dan çıkartılması için yaptığı anlaşma sonrası bu hafta atıldı.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKYB) ve Irak Hükümetinin terör örgütü PKK'nın Sincar'dan çıkartılması için yaptığı anlaşma sonrası bu hafta atıldı. Irak Ortak Operasyonlar Komutanlığı Sincar bölgesine konuşlandı ancak, örgütün henüz bölgeyi boşaltmadığı öğrenildi. DHA'ya bilgi veren güvenlik uzmanları, anlaşma maddelerine uyulup uyulmadığı konusunda ise tarafsız bir denetim mekanizması oluşturulması gerektiği görüşünü dile getirdi. Anlaşmaya dahil olan iki taraf arasında ortak komitenin denetimleri yapacağı düzenlemesinin yeterli olmadığını belirten uzmanlar, bölgenin uzun zamandır terör örgütünün hakimiyetinde olduğuna vurgu yaptı. Anlaşma maddelerinin yerine getirilmesi konusunda ciddi ve tarafsız bir denetim sistemine ihtiyaç olduğunu belirtti.

Türkiye'nin yurtiçinde ve yurtdışında gerçekleştirdiği başarılı operasyonlarla etkinliğini ve bölgesel hakimiyetini kaybeden terör örgütü PKK'nın Kuzey Irak'tan tasfiyesi için ilk ciddi adım bu hafta atıldı. Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKYB) ve Irak Hükümeti arasında 9 Ekim'de yapılan anlaşma kapsamında terör örgütü PKK'nın Sincar'ı boşaltması için harekete geçildi. Irak Ortak Operasyonlar Komutanlığı'nın Sincar bölgesine konuşlandığı öğrenildi ancak, henüz terör örgütünün bölgeyi boşaltmadığı öğrenildi. Güvenlik uzmanları anlaşma maddelerinin Türkiye tarafından da olumlu bulunduğunu ancak, nasıl uygulanacağı konusunda denetim sisteminin yeterli olmamasının sorun olabileceği değerlendirmesi yaptı. Anlaşmaya dahil olan iki taraf arasında ortak komitenin denetimleri yapacağı düzenlemesinin yeterli olmadığını belirten uzmanlar, örgütün uzun süredir bölgeyi hakimiyeti altında tuttuğuna vurgu yaptı. Güvenlik uzmanları, anlaşma maddelerinin yerine getirilmesi konusunda ciddi ve tarafsız bir denetime ihtiyaç olduğunu ifade etti.

ANLAŞMA DENETLENEBİLİR OLMALITerör örgütü PKK'nın sadece Sincar için değil bulunduğu her bölgenin huzuru, güveni ve istikrarı için tehdit olduğunu belirten güvenlik uzmanları, örgütün çıkartılması sürecinin çok iyi yürütülmesi ve kontrol edilmesi gerektiğini ifade etti. Uzmanlar, IKYB ve Irak hükümeti arasında 9 Ekim'de yapılan anlaşma metninin maddelerinin kağıt üzerinde ideal olduğunu ancak, uygulaması konusunda kararlı davranılması ve denetlenebilir mutlaka gerektiğini belirtti. Terör örgütü PKK'yı Sincar'dan çıkartmayı düzenleyen anlaşma metni ise şöyle: İlk aşamada Sincar'daki terör örgütü PKK ve mevcut silahlı grupların çekilmesi sağlanacak. Federal polis, Ulusal Güvenlik ve İstihbarat birimleri bölgedeki güvenlikten sorumlu olacak. Sincar'da İç Güvenlik Kuvvetleri için 2500 kişi işe alınacak. Bölgedeki güvenlik güçlendirilecek. Bu birime Sincar'dan kaçan ve kamplarda kalanlardan da adil bir şekilde alım yapılacak.

İkinci aşamada Erbil ve Bağdat hükümetleri tarafından oluşturulacak komisyonlar hem yeni güvenlik birimi hem de yöneticileri belirleyecek. Anayasa ve yargı sistemlerine göre hareket edecek, bağımsız bir kaymakam seçilecek. Kaymakamın atanmasından sonra yönetimdeki diğer pozisyonlar için atamalar, iki tarafın birlikte oluşturacağı komisyon tarafından, yine profesyonellik, dürüstlük ve bölgenin sosyal yapısı dikkate alınarak yapılacak. Bağdat'taki federal hükümet ve Erbil'deki bölgesel hükümet arasında oluşturulacak bir ortak komisyon, Ninova eyalet yönetimiyle iş birliği içinde bölgenin yeniden inşası için çalışacak.  Anlaşmaya dahil olan iki taraf arasında oluşturulacak ortak komite denetimleri yapacak.


Sincar Dağı, Terör, Irak, PKK, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi! 'Terör örgütünü Sincar'dan çıkartma anlaşmasında 'denetim' boşluğu var' - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Asgari ücret toplantısında işçiler için ne talep edildi? İşte detaylar Beşiktaşlı yönetici Erdal Torunoğulları, Dusko Tosic ile transfer görüşmesi gerçekleştirdi Kısıtlamayı ihlal eden şahıs, kendisini çeken gazeteciye önce hakaret etti ardından saldırdı Artan korona vakaları nedeniyle karantinaya gireceklerini öğrenen vatandaşlar, mahalleden apar topar kaçtı Oyuncu Selahattin Taşdöğen, metrobüsteki güvenlik görevlileri tartışıp karakolluk oldu 3 arkadaşın bağ evindeki feci sonu! Isınmak için yaktıkları soba canlarını aldı Iğdırlı girişimcilerin bulduğu dev tuz rezervi ülke ekonomisine ciddi katkı sağlayacak HES kodu olmadığı için bilet verilmeyen sarhoş vatandaş çalışanların boğazına saldırdı! O anlar kamerada
G.Saray ve F.Bahçe'nin gündemindeki Bursasporlu Ali Akman, 4 haftadır gol atamıyor G.Saray ve F.Bahçe'nin gündemindeki Bursasporlu Ali Akman, 4 haftadır gol atamıyor         
14:28
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Tank Paleti Fabrikası tartışmaları ile ilgili yeni açıklama: Katar'a satışı söz konusu değildir Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Tank Paleti Fabrikası tartışmaları ile ilgili yeni açıklama: Katar'a satışı söz konusu değildir         
14:15
Sokağa çıkma kısıtlaması sayesinde İspanya'da vaka sayısı 1 ayda 25 binden 5 bine düştü Sokağa çıkma kısıtlaması sayesinde İspanya'da vaka sayısı 1 ayda 25 binden 5 bine düştü         
13:30
Son Dakika: İçişleri Bakanı Soylu: Tedbirler 78 bin kamerayla takip ediliyor, vatandaşlar kısıtlamalara riayet ediyor Son Dakika: İçişleri Bakanı Soylu: Tedbirler 78 bin kamerayla takip ediliyor, vatandaşlar kısıtlamalara riayet ediyor         
13:01
Balkona çıkan vatandaş, parkta demirlere asılı halde cansız beden buldu Balkona çıkan vatandaş, parkta demirlere asılı halde cansız beden buldu         
12:31
73 yaşındaki kadın, komşularına 58 milyon TL miras bıraktı 73 yaşındaki kadın, komşularına 58 milyon TL miras bıraktı         
11:53
Evinde televizyonu olmadığı için kısıtlamayı duymayan boyacı boş sokakta müşteri bekledi Evinde televizyonu olmadığı için kısıtlamayı duymayan boyacı boş sokakta müşteri bekledi         
11:15
312 çocuğu istismar eden cerrahın yaptıkları kan dondurdu! Kurbanlarını anestezi etkisindeyken mağdur etmiş 312 çocuğu istismar eden cerrahın yaptıkları kan dondurdu! Kurbanlarını anestezi etkisindeyken mağdur etmiş         
10:48
Bir mahalle ayakta! Avrupa'dan ithal ettikleri çöpleri yol kenarına döküp yakıyorlar Bir mahalle ayakta! Avrupa'dan ithal ettikleri çöpleri yol kenarına döküp yakıyorlar         
10:05
Ücretli poşetin ardından bir uygulama daha! İçecek ambalajları için 'depozito' alınacak Ücretli poşetin ardından bir uygulama daha! İçecek ambalajları için 'depozito' alınacak         
10:04
Korona hastasının isteği sağlık çalışanını ağlattı: Yalvarıyorum biraz nefes verin Korona hastasının isteği sağlık çalışanını ağlattı: Yalvarıyorum biraz nefes verin         
09:41
Son seçim anketinde barajı yalnızca üç parti geçebildi Son seçim anketinde barajı yalnızca üç parti geçebildi         
09:35
Ordu'da yapılan yeni otobüs terminali kendi elektriğini üretiyor Ordu'da yapılan yeni otobüs terminali kendi elektriğini üretiyor         
09:09
Toz kondurmadığı 1975 model 'Murat 124'ü 100 bin liraya satıyor Toz kondurmadığı 1975 model 'Murat 124'ü 100 bin liraya satıyor         
09:01
Eski Ermenistan Cumhurbaşkanı Koçaryan: Türkiye'yi doğrudan savaşa sokmak için uğraştık, başaramadık Eski Ermenistan Cumhurbaşkanı Koçaryan: Türkiye'yi doğrudan savaşa sokmak için uğraştık, başaramadık         
07:21
Fransa Cumhurbaşkanı Macron'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Fransa Cumhurbaşkanı Macron'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Fransa'nın başına beladır" sözlerine yanıt         
21:33
Türk mutfağını kötü gösteren Dardanel'in yeni reklam filmine tepki yağıyor Türk mutfağını kötü gösteren Dardanel'in yeni reklam filmine tepki yağıyor         
15:07
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.12.2020 14:36:51. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberi! "Terör örgütünü Sincar'dan çıkartma anlaşmasında 'denetim' boşluğu var" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei