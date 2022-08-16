Son dakika haberi: Terör örgütünün Şanlıurfa'daki hudut karakoluna saldırısında 1 asker şehit düştü - Son Dakika
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Son dakika haberi: Terör örgütünün Şanlıurfa'daki hudut karakoluna saldırısında 1 asker şehit düştü

16.08.2022 13:37
Son dakika haberi: Terör örgütünün Şanlıurfa'daki hudut karakoluna saldırısında 1 asker şehit düştü

Son dakika gündem haberi: Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan, Birecik ilçesindeki Çiçekalan Hudut Karakolu'na düzenlenen saldırıda 1 askerin şehit olduğunu, 4 askerin yaralandığını açıkladı.

Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan, Birecik ilçesindeki Çiçekalan Hudut Karakolu'na düzenlenen saldırıda 1 askerin şehit olduğunu, 4 askerin yaralandığını açıkladı.

Vali Ayhan, AA muhabirine, sınır ötesindeki terör örgütleri tarafından Birecik ilçesindeki Çiçekalan Hudut Karakolu'na sabah saatlerinde saldırı düzenlendiğini söyledi.

Saldırıya misliyle karşılık verildiğini belirten Ayhan, şunları kaydetti:

"Saldırı esnasında maalesef 1 askerimiz şehit düştü, 4 askerimiz yaralandı. Yaralı askerlerimizin ilk müdahalesi Birecik ilçemizde yapıldı, ardından helikopterlerle Eğitim Araştırma Hastanemize getirildi. Şu anda askerlerimizi ziyaret ettik, bilgiler aldık. 4 askerimizin sağlık durumu takip edilmekte. Sağlık durumları da şimdilik iyi. Maalesef 1 askerimiz şehit oldu. Milletimizin başı sağ olsun."

Ayhan, sınır hattındaki güvenlik güçlerinin saldırıya misliyle karşılık verdiğine işaret ederek, "Şu an taciz atışlarına cevap veriliyor. Birçok bedelin ödetildiğini söyleyebilirim. Şehidimizin işlemleri devam ediyor. Şehidimizi uğurlayacağız. Koordineli şekilde aksiyon alıp, yaralılarımız hastaneye sevk edildi, işlemleri titizlikle devam ediyor. Allah şifa versin." diye konuştu.

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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberi: Terör örgütünün Şanlıurfa'daki hudut karakoluna saldırısında 1 asker şehit düştü - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Son dakika haberi: Terör örgütünün Şanlıurfa'daki hudut karakoluna saldırısında 1 asker şehit düştü - Son Dakika
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