Terör saldırısında şehit olan özel harekat polisi Veli Kabalay Iğdır'da anıldı - Son Dakika
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Terör saldırısında şehit olan özel harekat polisi Veli Kabalay Iğdır'da anıldı

13.05.2022 16:49
Terör saldırısında şehit olan özel harekat polisi Veli Kabalay Iğdır'da anıldı

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde geçen yıl PKK'nın saldırısında şehit olan özel harekat polisi Veli Kabalay, şehadetinin birinci yıl dönümünde Iğdır'da anıldı.

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde geçen yıl PKK'nın saldırısında şehit olan özel harekat polisi Veli Kabalay, şehadetinin birinci yıl dönümünde Iğdır'da anıldı.

Doğubayazıt'ta 13 Mayıs 2021'de teröristlerce roketatarla yapılan saldırıda şehit olan Veli Kabalay için görev yaptığı Iğdır Özel Hareket Şube Müdürlüğünde tören düzenlendi.

Vali ve Belediye Başkanvekili Hüseyin Engin Sarıibrahim, burada yaptığı konuşmada, Kabalay'ı ve tüm şehitleri rahmetle andı.

Vatan topraklarının kolay kurtarılmadığını ifade eden Sarıibrahim, şöyle konuştu:

"Bu coğrafya kolay bir coğrafya değil, burada mücadele etmek, bu topraklara sahip çıkmak kolay değil. Şehitlerimizin hatıralarını şairler şiirlerle anlatıyor, kahramanlık destanları yazılıyor. Tarihimizde bizlere kalan hatıraları var. Şehidimiz Veli'de bizim için bir hatıradır. Bu hatırasını başımızın üstünde taşıyacağız. Bu hatırayı taşırken de ismini bir anaokuluna verdik. İnşallah bu coğrafyada Veli gibi kahramanlarımız, evlatlarımız yetişecek ve bu ülkeye millete hep beraber hizmet edeceğiz."

İl Müftüsü İrfan Açık'ın dua ettiği programda, şehidin ailesine gönderilmek üzere öğrenciler tarafından hazırlan mektuplar, Vali Sarıibrahim'e teslim edildi.

Anma programları kapsamında şehit polisin isminin verildiği anaokulu ziyaret edilerek öğrencilere hediyeler verildi, Hacı Hacer ile Ümmü Kura camilerinde mevlit okutuldu.

Törene, 5. Hudut Alay Komutanı Piyade Albay Ramazan Sedat Baş, Cumhuriyet Başsavcısı Serkan Başaran, İl Emniyet Müdürü Oğuzhan Yonca, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Necdet Karaca, İl Milli Eğitim Müdürü Servet Canlı, şehidin mesai arkadaşları, askerler ve öğrenciler katıldı.

Terör saldırısında şehit olan özel harekat polisi Veli Kabalay Iğdır'da anıldı
Terör saldırısında şehit olan özel harekat polisi Veli Kabalay Iğdır'da anıldı
Terör saldırısında şehit olan özel harekat polisi Veli Kabalay Iğdır'da anıldı
Terör saldırısında şehit olan özel harekat polisi Veli Kabalay Iğdır'da anıldı
Terör saldırısında şehit olan özel harekat polisi Veli Kabalay Iğdır'da anıldı

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Terör saldırısında şehit olan özel harekat polisi Veli Kabalay Iğdır'da anıldı - Son Dakika


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