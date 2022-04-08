Son dakika haberi: Terör suçluları jandarmadan kaçamadı - Son Dakika
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Son dakika haberi: Terör suçluları jandarmadan kaçamadı

08.04.2022 17:00
Son dakika haberi: Terör suçluları jandarmadan kaçamadı

Gelen son dakika haberine göre Kayseri'de terör suçlularının yakalanmasına yönelik jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda 4 kişi gözaltına alınırken, sosyal medya hesabından terör örgütü propagandası yapan şahısta yakalanarak gözaltına alındı.

Kayseri'de terör suçlularının yakalanmasına yönelik jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda 4 kişi gözaltına alınırken, sosyal medya hesabından terör örgütü propagandası yapan şahısta yakalanarak gözaltına alındı.

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör suçlularının yakalanması ve tespitine yönelik çalışma başlattı. Farklı ilçelerde yapılan çalışmalar sonucunda FETÖ/PDY silahlı terör örgütü kurma veya yönetme suçundan aranan M.N.T., S.S., H.K. ve M.K. yakalanarak gözaltına alındı. Ayrıca, jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmada, İncesu ilçesinde S.E.'nin sosyal medya üzerinden PKK/KCK-YPG/PYD terör örgütü propagandası yaptığı tespit edildi. Operasyon düzenleyen ekipler, şahsı yakalayarak gözaltına aldı.

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı'nın bölgede yaşayan yaşayan vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik terörle mücadele çerçevesinde yürütülen operasyonlara devam edileceği bildirildi. - KAYSERİ

Son dakika haberi: Terör suçluları jandarmadan kaçamadı
Son dakika haberi: Terör suçluları jandarmadan kaçamadı

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Jandarma, Kayseri, Medya, Terör, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi: Terör suçluları jandarmadan kaçamadı - Son Dakika


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