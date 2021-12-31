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Son dakika haberi! Terörden temizlendi sanatsal etkinlikler arttı - Son Dakika

Son dakika haberi! Terörden temizlendi sanatsal etkinlikler arttı

31.12.2021 13:09

Gelen son dakika haberlerine göre Terörden temizlendi sanatsal etkinlikler arttıŞIRNAK Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde bulunan Kato Dağı eteklerinde huzur ve güvenliğin sağlanmasıyla beraber etkinlikler ve konserler verilmeye başlandı.

Terörden temizlendi sanatsal etkinlikler arttı

ŞIRNAK Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde bulunan Kato Dağı eteklerinde huzur ve güvenliğin sağlanmasıyla beraber etkinlikler ve konserler verilmeye başlandı. Asker, polis ve halk beraber internet fenomeni tıvorlu İsmail'in konserinde doyasıya eğlendi .

Beytüşşebap ilçesinde halk eğitim ve milli eğitim müdürlüğünün yeni açılan kapalı yüzme havuzu başında düzenlediği sanatsal etkinliğe ilçe halkı yoğun katılım sağladı. Uzun aradan sonra huzur ve güvenliğin sağlanmasıyla beraber bölge teröristlerden temizlenince asker, polis, halk bir arada gece geç saatlere kadar halaylar çekip eğlendi. İlçe kaymakamı Hasan Uğuz, Belediye başkanı Habip Aşan, İlçe Jandarma Komutanı, İlçe Emniyet Müdürü, siyasi parti temsilcilerinin yanı sıra öğretmen öğrenci, polis, asker ve çok sayıda vatandaş etkinliğe katıldı. Yapılan konuşmalar sonrasında Türkçe, Kürtçe ve Karadeniz yöresine ait şarkılar seslendirildi. Yöresel kıyafetleriyle çiğ köfte yoğuran öğrenciler ise gelen misafirlere Şanlıurfa yöresine ait çiğ köfte ikramında bulundu. Halayların çekildiği havuz başında kardeşlik mesajları verildi.

Etkinlikte konuşan ilçe Kaymakamı Hasan Uğuz, vatandaşın hizmetine açılan yüzme havuzu başında güzel bir etkinlik düzenlendiklerini söyledi. 'Tıvorlu İsmail' lakaplı yerel sanatçı ilçenin simgesi olduğunu belirten Uğuz, " Onun sürekli destekçisi olacağız. Hızla devam eden projelerimizle Beytüşşebap'ı Beytüşşebaplılar için elimizden geleni yapacağız. Farklı alanlarda anılan bir ilçe oldu. Sosyal kültürel projelerle daha güzel çalışmalar yapacağız" dedi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Şerif Çelikkaya, Kato Dağı eteklerinde güzel etkinliğe katılan herkese çok teşekkür ettiğini ifade etti. Çelikkaya, "İnşallah huzurun gelişiyle beraber güzel aktivitelerimiz olacak. Halaylar çekildi, Tıvorlu İsmail sahne aldı. Çok güzel geçti" diye konuştu.

Belediye başkanı Habip Aşan ise öğrencilerle beraber davul zurna eşliğinde halaylar çektiklerini kaydederek, "Bizler çok mutluyuz. Rabbimize hamd olsun. Burası çok büyük acılar çekti. Açılan spor salonlarında yüzmeyi sporu öğrendiği gibi, şimdi sanatsal faaliyetler yapılıyor. Gençlik ve Spor Bakanımıza sonsuz teşekkürlerimizi iletiyoruz. Gençlerimizin heyecanına ortak oluyoruz. Halaylar çektik. Yerel sanatçımız ilçemizin gururu olan milyonlarca takipçisi olan tıvorlu İsmail konser aldı. Baharın gelişiyle beraber güzel etkinlikler yapacağız. 2022 yılının hepimize hayırlı olmasını diliyorum" şeklinde konuştu.

Yeter Aydemir adlı öğrenci de daha önce aktiviteler olmadığını, bu tür faaliyetlerin kendilerini mutlu ettiğini dile getirdi.

Son dakika haberi! Terörden temizlendi sanatsal etkinlikler arttı
Son dakika haberi! Terörden temizlendi sanatsal etkinlikler arttı
Son dakika haberi! Terörden temizlendi sanatsal etkinlikler arttı

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Beytüşşebap, Kato Dağı, Hisarcık, Şırnak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi! Terörden temizlendi sanatsal etkinlikler arttı - Son Dakika


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