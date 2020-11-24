Teröristler, çocukların hayallerini de çaldı - Son Dakika

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti 449'uncu gününe girdi. Kızı Aysun Aslan için eylemde olan anne Aydan Aslan, "Kızımın hayali vardı ve tek hayali okumak ardından da öğretmen olmaktı. Kızımın hayallerini çaldılar ve dağa kaçıdırlar" dedi.

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019'da farklı kentlerden Diyarbakır'a gelerek HDP il binası önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti korona virüse rağmen 449'üncu gününde de devam ediyor. 5 yıl önce 15 yaşındayken kaçırılan kızı Aysun Arslan için oturma eylemine devam eden anne Aydan Arslan, 449 gündür burada olduklarını ve kızını almadan gitmeyeceğini söyledi.

"KIZIM BUGÜN ÖĞRETMENLER GÜNÜ KAÇ GEL TESLİM OL"

Kızının kandırılıp zorla dağa götürüldüğünü aktaran anne Arslan, "Kızım 15-16 yaşındaydı ve neyin ne olduğunu bilmiyordu. Benim canımdan can aldılar. Kızımın hayali vardı, okumak ardından da öğretmen olmaktı. Kızımın hayallerini çaldılar ve dağa kaçıdırlar. Ben kızıma çağrıda bulunuyorum, beni görüyor ve duyuyor ise kızım bugün Öğretmenler Günü ve gel güvenlik güçlerine teslim ol. Tekrar okursun ve öğretmen olursun. Yeter ki gel teslim ol" diye konuştu.

(İHA)