MİLLİ Savunma Bakanlığı, terör örgütü PKK/ YPG'nin Barış Pınarı bölgesinde sivillere yönelik saldırısında 3 sivilin öldüğü, 2 sivilin de yaralandığını açıkladı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Terör örgütü PKK/YPG, Barış Pınarı bölgesinde masum sivillere yönelik insanlık dışı bir saldırı gerçekleştirdi. Teröristler, Tel Abyad şehir merkezinde patlattıkları bomba ile 3 masum sivili katlederken 2 sivili de yaraladı. Yaralılar, Akçakale Devlet Hastanesine sevk edildi" denildi.