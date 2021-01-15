Tunceli 'nin Ovacık ilçesinde 1996 yılında, jandarma uzman çavuş olarak görev yapan Muammer Kurt, PKK 'lı teröristlerle girilen çatışmada başından yaralandı. Kurt tedavisinin ardından emekli olup, memleketi Gaziantep 'te yaşamaya başladı. Muammer Kurt, 15 gün önce damar tıkanıklığı nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde tedavi gören Muammer Kurt, dün doğum gününde doktorların müdahalesine karşın kurtarılamadı.Gazi Muammer Kurt'un cenazesi, işlemlerinin ardından tabutu Türk bayrağına sarılarak, defnedilmek üzere Nurdağı ilçesi Sakçagözü Mahallesi'ne gönderildi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika › Güncel › Son dakika haberi... Terörle mücadele gazisi, doğum gününde hayatını kaybetti - Son Dakika

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