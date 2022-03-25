Son dakika haberi! TERS YÖNDE İLERLEYEN MOTOSİKLETLİNİN OTOMOBİLE ÇARPTIĞI ANLAR KAMERADA - Son Dakika
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Son dakika haberi! TERS YÖNDE İLERLEYEN MOTOSİKLETLİNİN OTOMOBİLE ÇARPTIĞI ANLAR KAMERADA

25.03.2022 17:09

Son dakika haberleri... AFYONKARAHİSAR'ın Bolvadin ilçesinde anayoldan tali yola girmekte olan otomobil, ters yönden gelen motosikletliyle çarpıştı.

AFYONKARAHİSAR'ın Bolvadin ilçesinde anayoldan tali yola girmekte olan otomobil, ters yönden gelen motosikletliyle çarpıştı. Kazada motosiklet üzerindeki 2 gencin, havaya yükselip, asfalta savrulduğu sonrasında da birinin aracın altına kalarak sürüklendiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, dün saat 18.00 sıralarında Bolvadin ilçesine bağlı Dişli beldesinde meydana geldi. S.Ş. idaresindeki 03 KH 745 plakalı hafif ticari araç, Özburun beldesi istikametine dönmek için harekete geçti. Bu sırada otomobil sürücüsü ters şeritten ilerleyen, 11 yaşındaki M.M.'nin kullandığı tescilsiz motosiklet ile kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile motosiklette yolcu olarak bulunan S.S. (16), fırlayarak çarpıştıkları aracın altına kaldı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar ambulanslarla Bolvadin Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Kazada S.S.'nun durumunun ağır olduğu ile motosiklet sürücüsü M.M.'nin (11) ise hafif yaralandığı öğrenildi.

KAZA ANI KAMERADA

Otomobilin tersten gelen motosiklete çarpma anı ise MOBESE kamerasına yansıdı. Otomobilin sola dönmek istediği anda ters yönden gelen motosikletle çarpışıyor. Görüntülerde motosiklet üzerindeki 2 kişinin havada takla atarak yere düştüğü görüldü. Gençlerden birinin aracın altına kalarak sürüklendiği anlar kameralara yansıdı. Sürücünün de kaza sonrası aracın altında kalan yakınını kurtarma çalışmasında çevredekileri yardım ettiği öğrenildi.

Son dakika haberi! TERS YÖNDE İLERLEYEN MOTOSİKLETLİNİN OTOMOBİLE ÇARPTIĞI ANLAR KAMERADA
Son dakika haberi! TERS YÖNDE İLERLEYEN MOTOSİKLETLİNİN OTOMOBİLE ÇARPTIĞI ANLAR KAMERADA
Son dakika haberi! TERS YÖNDE İLERLEYEN MOTOSİKLETLİNİN OTOMOBİLE ÇARPTIĞI ANLAR KAMERADA

YORUMLAR
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Otomobil, Kaza, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi! TERS YÖNDE İLERLEYEN MOTOSİKLETLİNİN OTOMOBİLE ÇARPTIĞI ANLAR KAMERADA - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi! TERS YÖNDE İLERLEYEN MOTOSİKLETLİNİN OTOMOBİLE ÇARPTIĞI ANLAR KAMERADA - Son Dakika
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