Son dakika haberi | TESK Başkanı Palandöken'den "esnafa özel paket" talebi Açıklaması - Son Dakika

Son dakika haberi | TESK Başkanı Palandöken'den "esnafa özel paket" talebi Açıklaması

11.10.2020 10:27
Son dakika haberi | TESK Başkanı Palandöken'den

Son dakika haberlerine göre Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle lisans ve ön lisans öğrencilerinin uzaktan eğitime geçmesiyle esnafın büyük ekonomik kayba uğradığını belirterek, "Bu süreçten en az zararla çıkması için...

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle lisans ve ön lisans öğrencilerinin uzaktan eğitime geçmesiyle esnafın büyük ekonomik kayba uğradığını belirterek, "Bu süreçten en az zararla çıkması için esnafa özel paket hazırlanmalı." ifadelerini kullandı.

Palandöken, yazılı açıklamasında, Kovid-19 salgını dolayısıyla uzaktan eğitime geçilmesinin esnafa etkilerini değerlendirdi.

Esnaf camiası olarak alınan tedbirlerin halk sağlığı açısından uygulamaya konulduğunu bildiklerini ve bunları sonuna kadar desteklediklerini vurgulayan Palandöken, özellikle üniversitelerin uzaktan eğitime devam etmesinin şehirlerde esnafa büyük ekonomik kayıp yaşattığını bildirdi.

Palandöken, 415 meslek kolu içinde bu durumdan olumsuz etkilenen sektörlerin başında emlakçı, kafe-restoran-kahvehane, bakkal-manav, berber-kuaför, üniversite kantincisi, zücaciye-mobilyacı, ikinci el eşyacı, kırtasiyeci, dolmuşçu, halk otobüsçü, şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapan esnafın geldiğini kaydetti.

Türkiye'de ön lisans ve lisans olmak üzere örgün eğitimde milyonlarca üniversite öğrencisinin bulunduğuna dikkati çeken Palandöken, "Pandemi nedeniyle ön lisans ve lisans öğrencilerinin uzaktan eğitime geçmesinin esnafa ekonomik kaybı 6,6 milyar lira. Bu süreçten en az zararla çıkması için esnafa özel paket hazırlanmalı." değerlendirmesinde bulundu.

Söz konusu pakette faturalara indirim, kredi borçlarının faizsiz ertelenmesi, sigorta, trafik primlerinde indirim, nakit desteği, ticari akaryakıt gibi imkanların bulunması gerektiğini belirten Palandöken, vergi ve primler, ödenemeyen kiralar, elektrik, su, doğal gaz gibi borçlar için mutlaka 60 ay vadeli ve sadece anapara ödemesiyle sınırlı yapılandırma gerektiğini ifade etti.

Palandöken, gecikme zamları ve cezaların bir defaya mahsus affedilmesi gerektiğinin de altını çizerek, öğrencilerin okula gitmemesi nedeniyle işleri yarıya düşen esnafa nakdi yardım yapılmasının önemini vurguladı.

Palandöken, Türkiye, Lisans, Esnaf, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Son dakika haberi | TESK Başkanı Palandöken'den 'esnafa özel paket' talebi Açıklaması - Son Dakika Ekonomi

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