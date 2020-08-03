Son dakika haberi: TESK'ten "fotoğrafçıların oda ve meslek kaydı dikkate alınsın" talebi

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, herkesin fotoğrafçılık yapmasının doğru olmadığını, çeşitli organizasyonlarda fotoğraf çekenlerin oda ve meslek kaydı olup olmadığının göz önünde bulundurulması gerektiğini ifade etti.

Palandöken, yaptığı yazılı açıklamada, fotoğrafçı esnafının en önemli gelir kaynağının vesikalık fotoğraf çekimi olduğunu belirtti.

Söz konusu hizmeti fotoğraf ustalarının vermesi gerektiğini vurgulayan Palandöken, şunları kaydetti:

"Düğün, mezuniyet, doğum günü gibi etkinliklerde de eline fotoğraf makinesi alan herkes fotoğrafçılığa soyunuyor. Meslek odasına kaydı olan ve vergi veren gerçek fotoğrafçılar dışında kimse düğün salonlarına alınmamalı. Fotoğrafçının oda ve meslek kaydı dikkate alınmalı."