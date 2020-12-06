Son dakika haberi: Teslim olan örgüt mensubu sayısı 223'e yükseldi - Son Dakika

Son dakika haberi: Teslim olan örgüt mensubu sayısı 223'e yükseldi
06.12.2020 00:58
Son dakika haberler: İçişleri Bakanlığı, PKK terör örgütünden kaçan 5 terör örgütü mensubunun daha Türkiye'ye giriş yaparak güvenlik güçlerine teslim olduğunu bildirdi.
İçişleri Bakanlığı, PKK terör örgütünden kaçan 5 terör örgütü mensubunun daha Türkiye'ye giriş yaparak güvenlik güçlerine teslim olduğunu bildirdi.
İçişleri Bakanlığı, bakanlık koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen ikna çalışmaları sonucunda PKK terör örgütünden kaçan 5 terör örgütü mensubunun daha bugün Türkiye'ye giriş yaparak güvenlik güçlerine teslim olduğunu duyurdu.
Teslim olan örgüt mensuplarının 1995 ve 2015 yılları arasında terör örgütüne katıldıkları, Türkiye, Suriye ve Irak'ta faaliyet yürüttükleri tespit edilirken, yürütülen ikna çalışmaları sonucunda; 1 Ocak'tan bugüne kadar teslim olan örgüt mensubu sayısı 223'e yükseldi. - ANKARA
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