Son dakika haberi: "Teşvik ve destekler ile gayrimenkul sektörü yeniden ivme kazanabilir"

Gayrimenkul piyasasında 2018 yılından itibaren dalgalanmalar yaşandığına dikkat çeken Ahu Minareci Küçükağa, konut satışı istatistiklerini değerlendirdi. Küçükağa, "Mart 2020 başlayan pandemi ve kapanma süreçleri gayrimenkul sektörünü durma noktasına getirmiş olmasına rağmen, haziran 2020 de yapılan devlet destekli kampanyaların hem gayrimenkul sektörünü hem de pek çok sektörün şu günlere kadar nefes almasına olanak verdi" dedi.

Mayıs 2021deki kapanma ile birlikte tüm sektörlerde bir durgunluk yaşandığını belirten Küçükağa, "Geçen seneden de çok net bir şekilde gördüğümüz gibi devlet politika ve destekleri ile sektörlerin harekete geçirilmesi beklenmekte ve bu sürecin yeni bir nefes almaya sebep olacağı düşünülmektedir" dedi.

Bilge Gayrimenkul Değerleme Yönetim Kurulu Başkanı Ahu Minareci Küçükağa, "TÜİK verilerine göre, 2018 yılında toplam satılan konut sayısında 2017 yılına göre çok çarpıcı bir azalış olmamasına rağmen, ipotekli konut satışlarındaki azalma yüzde 79'u buldu. 2019 yılının ilk yarısında ise mart ayında yapılacak olan belediye seçimleri damgasını vurdu. İstanbul seçimlerin iptal edilmesi ile birlikte, haziran ayına kadar devam eden durgun süreç, haziran ayında netleşen seçim sonuçları sonrasında hareketli bir piyasanın yaşanmasını sağladı. Oluşmuş olan güven ortamı ve aynı zamanda döviz kurlarının da kontrol altına alınmış olması ile birlikte, 2019 yılı 2'inci yarısı oldukça hareketli geçti" diye konuştu.

"2019 YILINDA İPOTEKLİ SATIŞLARIN PAYI YÜZDE 24,7 OLDU"

Konut satışlarının 2019 yılında bir önceki yıla göre yüzde 1,9 azalarak 1 milyon 348 bin 729 olduğunu belirten Küçükağa, "Türkiye genelinde konut satışları 332 bin 508 ipotekli, 1 milyon 16 bin 221 diğer satış türünde gerçekleşti. 2019 yılında ipotekli satışların payı yüzde 24,7 oldu.

Pandemi nedeniyle tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de gayrimenkul sektöründe durgunluk yaşandığını ancak haziran 2020 itibariyle sektörün iyileşme sürecine girdiğini belirten Küçükağa verilere dair şu değerlendirmelerde bulundu:

"Türkiye genelinde konut satışları 2020 nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 55,5 oranında azalarak 42 bin 783 oldu. İpotekli konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 23,9 oranında azalış göstererek 17 bin 88 oldu. Türkiye genelinde konut satışları ise 2020 haziran ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 209,7 artarak 190 bin 12 oldu."

TÜRKİYE GENELİNDE 2020 YILINDA 1 MİLYON 499 BİN 316 KONUT EL DEĞİŞTİRDİ

Konut satışlarının 2020 yılında bir önceki yıla göre yüzde 11,2 artarak 1 milyon 499 bin 316 olduğunu, ipotekli konut satışının ise yüzde 72,4 artarak 573 bib 337 olduğunu ifade eden Küçükağa, "Tüm bu süreçler şunu gösteriyor ki, Türk toplumu gayrimenkulü önemli bir yatırım aracı olarak görüyor. Kendini güvende hissedebildiği dönemlerde yatırım yapmak için seçtiği en önemli araç gayrimenkul. Bu bağlamdaki güvenin yine devlet politikaları ile destelendiğinin en önemli göstergesi iyileşme sürecinde girilmiş olan kampanya dönemidir. Pandemi ile oluşan istikrarsızlığa rağmen devlet bankalarının kampanyalarının etkisi aşikar. Elbette ki tüm bu süreçlerde alınan kararların etkilerini de önümüzdeki dönemlerde tartabileceğiz, ancak anlık olarak yapılan manevraların sosyal anlamda karşılık buluğunu da gözlemleyebiliyoruz" dedi.

Konut fiyat endeksindeki değişim sürecine dikkat çeken Küçükağa, "Yaşadığımız tüm zorlu süreçlere rağmen, uygulanmış olan politikalar her ne kadar piyasayı rahatlatmış olsa da, gayrimenkul piyasalarında yaşanan sıkıntının aksine değerlerinde ciddi bir yükselme ile karşı karşıyayız. Bunu değerleme firması sahipleri olarak bizzat yaşamakta ve deneyimlemekteyiz. Bu durumun yaşanan tüm sıkıntılara rağmen devlet destekli politikalar ile konut yatırımının, ülkemizde ne kadar anlamlı ve önemini hiçbir zaman yitirmeyecek bir yatırım aracı olduğunun en net göstergesi olduğunu düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.