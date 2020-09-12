TFF, 3 hakemin Covid-19 testinin pozitif olduğunu açıkladı (YENİDEN)

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 1 üst klasman hakemin ve 2 üst klasman yardımcı hakemin cuma günü yapılan rutin koronavirüs pcr testi sonuçlarının pozitif çıktığını bildirdi.

TFF Sağlık Kurulu'ndan yapılan açıklama şöyle;

"Bir Üst Klasman hakemimiz ile iki Üst Klasman Yardımcı hakemimizin 11.09.2020 Cuma günü yapılan rutin Covid-19 PCR testi sonuçları pozitif çıkmıştır.

Hakemlerimizin herhangi bir semptom göstermemesine rağmen talimatlar gereği tedbir amaçlı karantinaya alınarak tedavisine başlanmıştır. 14 gün boyunca izolasyon süreci devam edecek olan hakemlerimizin yapılacak tüm tetkik ve testleri yakından takip edilecektir."