Son dakika haberi: TFF Tahkim Kurulu: "Beşiktaş Futbol Yatırımları San. Tic. A.Ş.'nin futbolcu Orkan Çınar ile arasındaki uyuşmazlığa ilişkin Uyuşmazlık Çözüm...

TFF Tahkim Kurulu: "Beşiktaş Futbol Yatırımları San. Tic. A.Ş.'nin futbolcu Orkan Çınar ile arasındaki uyuşmazlığa ilişkin Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'nun 05.12.2020 tarih ve E.2020/304 - K.2020/395 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; Uyuşmazlık Çözüm Kurulu kararında usule ve esasa aykırı bir yön bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına karar verilmiştir. - İSTANBUL