AXA Sigorta Efeler Ligi'nin yeni ekibi TFL Altekma, iki genç oyuncusu Berkan MİT ve Emir Pınar'la yeni sözleşme imzaladı.

TFL Altekma'dan yapılan yazılı açıklamada, 4 yıl önce Fethiye Belediyespor'dan gelen smaçör Berkan MİT ile altyapıdan yetişen orta oyuncu Emir Pınar'ın sözleşmelerinin uzatıldığı bildirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen kulüp basın sözcüsü Cevat Başcı, Berkant ve Emir'in yeni sezonda kadrolarında yer alacağını, bunun altyapı oyuncularına model olacağını belirtti.

Bu durumun oyunculara sorumluluk getirdiğini bildiren Başcı, "Onların da bu sorumluluk bilinciyle sezon boyunca formayı kapmak için sonuna kadar mücadele edeceklerinden en ufak bir şüphem yok. Her ikisine de güzel bir sezon diliyorum." ifadelerini kullandı.