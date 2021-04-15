Son dakika haberi... TheCityUK: Finans sektörü, İngiltere'nin toparlanmasında kilit önemde

İngiliz finans lobi kuruluşu TheCityUK, finans sektörünün, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ardından İngiliz ekonomisinin toparlanmasında kilit rol oynayabileceğini belirtti.

TheCityUK'nin "Ekonomik Toparlanmada Yol Haritası" başlıklı raporunda, İngiliz hükümetinin, salgının ardından ekonomik toparlanmaya yardımcı olmak için "yatırım dostu" politikalar uygulaması gerektiği kaydedildi.

Finans sektörünün, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ardından İngiliz ekonomisinin toparlanmasında kilit rol oynayabileceği belirtilen raporda, "finans sektöründe çalışanlar arasında çeşitliliğin artırılması, uzmanlıkların gençlere aktarılması, çalışanların becerilerinin artırılması ve yeni uzmanlık alanlarının kazandırılması" önerilerine yer verildi.

Raporda, küresel ticari korumacılık eğilimlerinin en büyük zorluk olduğu aktarılarak, İngiliz hükümetinin iki Serbest Ticaret Anlaşması'nın (STA) merkezine dijital ticareti koyması gerektiği kaydedildi.

Raporda görüşlerine yer verilen TheCityUK Başekonomisti Miles Celic, "Salgın boyunca finans sektörü, şokları absorbe etti, insanlara ve işletmelere salgının etkileriyle başa çıkabilmeleri için destek verdi. Büyümemizi yeniden inşa etmek için bir sonraki aşamaya geçerken sektörümüz, toparlanmayı sağlayacak motor rolünü üstlenebilir." ifadelerini kullandı.

İngiltere'de yaklaşık 2,3 milyon kişi, finans sektöründe ya da sektörle ilişkili yan alanlarda istihdam ediliyor.

İngiliz finans sektöründe 2019-2020 döneminde 75,6 milyar sterlin seviyesinde vergi geliri elde edilirken, söz konusu rakamın İngiltere'nin yıllık vergi gelirlerinin yüzde 10,1'ini oluşturduğu belirtiliyor.