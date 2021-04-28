Son dakika haberi | Thodex soruşturmasında Özer'in abisi ve kız kardeşi için ek gözaltı süresi - Son Dakika

Son dakika haberi | Thodex soruşturmasında Özer'in abisi ve kız kardeşi için ek gözaltı süresi

28.04.2021 11:51
Son dakika haberi | Thodex soruşturmasında Özer'in abisi ve kız kardeşi için ek gözaltı süresi, System.String[]

Son dakika haberleri... Kripto para borsası Thodex'in sahibi Faruk Fatih Özer'in 400 bin kişiyi dolandırdığı iddiasıyla başlatılan soruşturmada, emniyette sorgusu süren aralarında abisi Gökhan Özer ve kız kardeşi Serap Özer'in de bulunduğu 8 şüpheli için ek gözaltı süresi verildi.

Kripto para borsası Thodex'in sahibi Faruk Fatih Özer'in 400 bin kişiyi dolandırdığı iddiasıyla başlatılan soruşturmada, emniyette sorgusu süren aralarında abisi Gökhan Özer ve kız kardeşi Serap Özer'in de bulunduğu 8 şüpheli için ek gözaltı süresi verildi. Ek gözaltı süresinin soruşturma kapsamında yapılan aramalarda ele geçirilen dijital deliller ve belgelerin incelenmesi nedeniyle alındığı öğrenildi.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, gözaltına alınan şirket çalışanlarının ifadeleri alınmış ve şüphelilerden 6'sı tutuklama, 22'i ise adli kontrole tedbirleri uygulanması için mahkemeye sevk edilmişti. Mahkeme 28 şüpheli için adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verdi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından şüphelilere Thodex'in işleyişi, yurtiçi yurtdışında hangi bankalarda hesapları olduğu, şirket serverlerinin nerede tutulduğu, son dönemde "promosyon" adı altında hangi kripto paraların kimlere dağıtıldığı soruldu. Ancak şüpheliler şirketin işleyişine hakim olmadıklarını, kendilerine verilen görevleri yaptıklarını, herhangi bir şüpheli durumla karşılaşmadıklarını anlattılar.

Arnavutluk'ta gizlendiği eve baskın yapılan ancak henüz yakalanamayan şüpheli Faruk Fatih Özer'in abisi Gökhan Özer ve kız kardeşi Serap Özer'le birlikte gözaltına bulunan 8 şüphelinin ise şirketin işleyişi ve kripto para toplama yöntemleri konusunda daha ayrıntılı sorgulandığı öğrenildi. Şüphelilerin ifadeleriyle soruşturmanın derinleştirildiği belirtildi.


Faruk Fatih Özer, Kripto paralar, Gözaltı, Thodex, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi | Thodex soruşturmasında Özer'in abisi ve kız kardeşi için ek gözaltı süresi - Son Dakika


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