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Son dakika haberi! Thor'un katıldığı operasyonda 114 kilo 900 gram eroin ele geçirildi - Son Dakika

Son dakika haberi! Thor'un katıldığı operasyonda 114 kilo 900 gram eroin ele geçirildi

08.02.2022 09:49
Son dakika haberi! Thor'un katıldığı operasyonda 114 kilo 900 gram eroin ele geçirildi

Son dakika 3. sayfa haberi: Van'ın İpekyolu ilçesinde Thor isimli narkotik köpeğinin de katıldığı operasyonda 114 kilo 900 gram eroin ele geçirildi.

Van'ın İpekyolu ilçesinde Thor isimli narkotik köpeğinin de katıldığı operasyonda 114 kilo 900 gram eroin ele geçirildi.

Emniyet Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, İpekyolu ilçesinde bir araçta arama yapıldığı belirtildi. Thor isimli narkotik madde arama köpeğinin de katıldığı aramada, 114 kilo 900 gram eroin ele geçirildiği belirtildi. - VAN

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İpekyolu, Eroin, Thor, Van, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi! Thor'un katıldığı operasyonda 114 kilo 900 gram eroin ele geçirildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi! Thor'un katıldığı operasyonda 114 kilo 900 gram eroin ele geçirildi - Son Dakika
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