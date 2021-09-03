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Son dakika haberi... Ticaret Bakanı Mehmet Muş, İzmir Ticaret Odası Meclis toplantısında konuştu Açıklaması - Son Dakika

Son dakika haberi... Ticaret Bakanı Mehmet Muş, İzmir Ticaret Odası Meclis toplantısında konuştu Açıklaması

03.09.2021 12:59
Son dakika haberi... Ticaret Bakanı Mehmet Muş, İzmir Ticaret Odası Meclis toplantısında konuştu Açıklaması, System.String[]

Edinilen son dakika gelişmesine göre Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Türkiye'nin gelecek yıldan itibaren cari fazla veren bir ülke konumuna ulaşmasını hedeflediklerini belirterek "Stabilizasyon büyük oranda sağlandı.

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Türkiye'nin gelecek yıldan itibaren cari fazla veren bir ülke konumuna ulaşmasını hedeflediklerini belirterek "Stabilizasyon büyük oranda sağlandı. Cari fazlaya doğru giden bir ülke olarak bundan sonra göstergelerde oynaklık çok daha minimum seviyelerde olacaktır." dedi.

İzmir Ticaret Odası (İZTO) Özel Meclis Toplantısı'nda konuşan Muş, İzmir'in net ihracatçı bir şehir olduğunu, 15 milyar dolar ihracatına karşılık 11 milyar dolar ithalatının bulunduğunu, ülkenin cari açık hedefine katkı koyduğunu dile getirdi.

İhracat ve büyüme rakamlarına dikkati çeken Bakan Muş, ekonomik toparlanmanın çok hızlı bir şekilde devam ettiğini, dünyada toparlanmayı en hızlı tamamlayan ülkeler arasında ilk ya da ikinci sırada olunduğunu kaydetti.

İhracatın ithalatı karşılama oranının da yüzde 82,5'lerde olduğunu, yüzde 80'in altına düşmediğini bildiren Muş, "Biz buralara yüzde 50-55'lerden geldik. Her geçen gün bu rakam yükseliyor. Yatırımlarla beraber ümit ediyoruz yüzde 85'in üstüne daha sonra yüzde 90'a doğru gitmiş olacağız." dedi.

Turizm gelirlerinde salgın kaynaklı azalmaya rağmen cari açığı düşük bir seviyede kapatmayı planladıklarını belirten Muş, şunları kaydetti:

"Önümüzdeki yıldan itibaren hedefimiz artık Türkiye'nin cari fazla veren bir ülke konumuna ulaşmasını sağlamak. Bu bizim için çok kıymetli, çok değerli. Türkiye cari fazla vermeye başladığında bugün karşı karşıya kaldığımız pek çok hadise unutulmuş ve geride kalmış olacak. Önümüzdeki yıl hem hizmet ihracatının hem turizm gelirlerinin hem de ihracatın artış ivmesine baktığımız zaman bu hedefin uzağında değiliz ve hiç bu kadar da yaklaşmadık diye düşünüyorum.

İyi bir noktaya geldik. Bundan sonrası daha kolay olacak bizim için. Zor olanı geride bıraktık. Kış olan geride kaldı, bundan sonrası bahar. Çok badireler atlattık, kur atakları oldu, volitilitenin çok yükseldiği anlar oldu. Stabilizasyon büyük oranda sağlandı. Cari fazlaya doğru giden bir ülke olarak bundan sonra göstergelerde oynaklık çok daha minimum seviyelerde olacaktır."

" Gümrük Birliği'nin güncellenmesiyle ilgili çok çaba sarf ettik"

Türkiye'nin ihracatının yarıya yakınının AB ülkelerine yapıldığına işaret eden Muş, bu yıl karşılıklı ticaret hacminin 170 milyar dolara ulaşacağını, 200 milyar dolar hedefine ilerlediklerini kaydetti.

AB'ye üyelik ve Gümrük Birliğinin güncellenmesi süreçlerine ilişkin değerlendirme yapan Bakan Muş, "Avrupa ile ne yapmak istiyoruz ? Açık, net, samimi bir şekilde ifade edeyim; Biz Avrupa Birliği'ne tam üye olmak istiyoruz. Bunun için Türkiye çok çaba sarf etti. Bizim iktidarlarımız sürecinde müzakerelere başladı. Bunun tamamlamak istiyoruz." diye konuştu.

AB üyelik çalışmalarında bazen arzu etmedikleri, istemedikleri durumlarla karşılaştıklarını, daha şeffaf ve adil olunması gerektiğini, AB'den Türkiye'nin çabalarına karşılık beklediklerini vurgulayan Muş, şöyle konuştu:

"Gümrük Birliğinin güncellenmesiyle ilgili çok çaba sarf ettik. Bakan olarak göreve atandıktan sonra da birebir görüştük. Konseyden önce bu müzakerenin başlaması için çaba sarf ettik. Fakat arzu ettiğimiz, istediğimiz müzakereler, Gümrük Birliğinin güncellenmesiyle alakalı süreç maalesef başlatılmadı. Refah sadece Türkiye'de artmayacak Avrupa'da da artacak. Ekonomik ilişkiler bazı politik meselelere kurban ediliyor. Biz bunu istemiyoruz."

İhracatın menzilini artırma hedefi

Konuşmasında AB tarafından açıklanan Yeşil Mutabakat Stratejisi'ne de değinen Bakan Muş, özel sektörü bu sürece hazırlamak istediklerini, rekabetin artık sadece fiyatla değil tarife dışı uygulamalarla da yapılabildiğini kaydetti.

Bakan Muş, "Yeşil Mutabakat her ne kadar çevreci bir çalışma olsa da AB'den beklentimiz tarife dışı bir uygulamaya dönüşmemesi. Şirketlerimizi buraya hızlı bir şekilde hazırlamak istiyoruz." dedi.

Hizmet ihracatı içinde yer alan lojistik, sağlık, eğitim, yazılım, müşavirlik, tasarım gibi alanlarda istenen seviyede olmadıklarını, buradaki engellerin kaldırılması için çalıştıklarını da aktaran Muş, "Study in Turkey" adı verilen çalışmayla üniversitelerin önünün açılmasının hedeflendiğini, Eximbank kredileriyle de destekleyerek uluslararası eğitimden elde edilen döviz gelirini artırmayı hedeflediklerini dile getirdi.

Oyun yazılımlarında da yaklaşık 2 milyar dolar ihracatın bulunduğunu, 10 milyar dolar hedefini koyduklarını anlatan Muş, bu konuda iddialı bir program uygulanacağını aktardı.

Türkiye'nin ihracat menzilinin ortalama 2 bin 500 kilometre olduğunu, bu menzilin 8 bin kilometreye artırılmasının hedeflendiğini aktaran Muş, daha uzak ülke pazarlarında payın artırılması için de çalışma yürütüldüğünü dile getirdi.

"Tansu Hanım aradı, rakamları dinledi, tebrik etti"

Cari açığın Türkiye ekonomisi için çok can yakan bir problem olduğunu, bu konuda gelinen seviyenin önemli olduğunu aktaran Muş, şunları kaydetti:

"İhracat rakamlarını açıklayınca eski başbakanlarımızdan Tansu Hanım aradı, rakamları dinledi, tebrik etti. Çok duygulu bir konuşma yaptı benimle. 'Yahu' dedi '2 milyar dolardan geldiniz buraya'. Çok büyük bir başarı olduğunu söyledi. Buralardan geldik ve şimdi fazla vermeye başlayacağız. Bundan kesinlikle geri adım atmayacağız. Türkiye fazla veren bir ülke olacak. Türkiye bu cari açık meselesini gündemden çıkaracak."

İhracatın finansmanı ve maliyetlerinin düşürülmesi konusunda da çalışmaların devam ettiğini, Eximbank'ın reeskont kredilerini artırdıklarını, burayla alakalı başka maliyet düşürücü çalışmaların sürdüğünü aktaran Bakan Muş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Eximbank'ı yeniden yapılandıracağız ve güçlendireceğiz. Bu bizim gündemimizde. Şimdi kanun değişikliğiyle alakalı Parlamentonun çalışması olacak, onunla beraber Eximbank'ı yeniden yapılandırma sürecine sokmuş olacağız."

Toplantıda Vali Yavuz Selim Köşger, Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve İZTO Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener de konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından basına kapalı devam eden toplantıya AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, AK Parti İzmir Milletvekilleri Ceyda Bölünmez Çankırı, Yaşar Kırkpınar, Mahmut Atilla Kaya ve Necip Nasır, MHP İzmir Milletvekili Tamer Osmanağaoğlu, AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli ve MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin ile iş dünyası temsilcileri de katıldı.

Son dakika haberi... Ticaret Bakanı Mehmet Muş, İzmir Ticaret Odası Meclis toplantısında konuştu Açıklaması
Son dakika haberi... Ticaret Bakanı Mehmet Muş, İzmir Ticaret Odası Meclis toplantısında konuştu Açıklaması
Son dakika haberi... Ticaret Bakanı Mehmet Muş, İzmir Ticaret Odası Meclis toplantısında konuştu Açıklaması
Son dakika haberi... Ticaret Bakanı Mehmet Muş, İzmir Ticaret Odası Meclis toplantısında konuştu Açıklaması
Son dakika haberi... Ticaret Bakanı Mehmet Muş, İzmir Ticaret Odası Meclis toplantısında konuştu Açıklaması

Mehmet Muş, Türkiye, İzmir, Muş, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Son dakika haberi... Ticaret Bakanı Mehmet Muş, İzmir Ticaret Odası Meclis toplantısında konuştu Açıklaması - Son Dakika Ekonomi


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