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Son dakika haberi... Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Mersin'de ziyaretlerde bulundu - Son Dakika

Son dakika haberi... Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Mersin'de ziyaretlerde bulundu

27.06.2021 17:34

Son dakika haber... Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Mersin Serbest Bölge Müdürlüğünü ve bir çelik boru fabrikasını ziyaret etti.

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Mersin Serbest Bölge Müdürlüğünü ve bir çelik boru fabrikasını ziyaret etti.

Bakan Muş, Mersin Serbest Bölge Müdürlüğünü ziyaret ederek, buradaki ilgililerle toplantı yaptı.

Ziyaretinin ardından serbest bölgede faaliyet gösteren bir çelik boru fabrikasına geçen Muş, işletmedeki çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Muş, daha sonra Mersin Serbest Bölgesinde incelemede bulundu.

Ziyaretlerde Bakan Muş'a, Vali Ali İhsan Su, AK Parti Mersin milletvekilleri Hacı Özkan, Ali Cumhur Taşkın ve Zeynep Gül Yılmaz ile MHP Mersin Milletvekili Baki Şimşek ve diğer ilgililer eşlik etti.

Son dakika haberi... Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Mersin'de ziyaretlerde bulundu
Son dakika haberi... Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Mersin'de ziyaretlerde bulundu
Son dakika haberi... Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Mersin'de ziyaretlerde bulundu
Son dakika haberi... Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Mersin'de ziyaretlerde bulundu

Mehmet Muş, Ticaret, Mersin, Muş, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi... Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Mersin'de ziyaretlerde bulundu - Son Dakika


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