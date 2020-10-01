"YEP çerçevesinde pandemi sonrasında hızlı bir toparlanma inancımız tam" - Son Dakika

"YEP çerçevesinde pandemi sonrasında hızlı bir toparlanma inancımız tam"

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Yeni Ekonomik Programı (YEP) çerçevesinde pandemi sonrası hızlı toparlanma, ardından da gerçek potansiyel olan yüksek büyüme ve ihracat düzeylerinde başarılı bir performans yakalayacaklarına inançlarının tam olduğunu bildirdi.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Yeni Ekonomik Programı (YEP) çerçevesinde pandemi sonrası hızlı toparlanma, ardından da gerçek potansiyel olan yüksek büyüme ve ihracat düzeylerinde başarılı bir performans yakalayacaklarına inançlarının tam olduğunu bildirdi.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, videokonferans yöntemiyle Çimento, Cam, Seramik ve Toprak Ürünleri İhracatçıları Birliği tarafından düzenlenen, 'İhracatın Şampiyonları Ödül Töreni'ne katıldı. Burada bir konuşma yapan Bakan Pekcan, OECD'nin Çin ve Güney Kore'nin ardından pandemiden en az etkilenecek ülke olarak Türkiye'yi gösterdiğini anımsattı. Geçtiğimiz aylarda görülen PMİ ve yeni ihracat siparişleri endeksindeki toparlanmada da olumlu verilerin gelmeye devam ettiğini dile getiren Bakan Pekcan, "Ağustos ayında 85.9 olan Ekonomik Güven Endeksi, Eylül ayında yüzde 3.1 artarak 88.5 değerine yükseldi. Tüketici Güven Endeksi de yüzde 3.2 artarak yüzde 82 olarak gerçekleşti. İmalat Sanayi Kapasite kullanım oranı Eylül ayında 1.3 puan artarak yüzde 74.6 seviyesine ulaştı ama çimento, cam, seramik, toprak ürünlerinde bu kapasite kullanım oranının çok daha yukarılarda olduğunu duymaktan memnuniyet duyuyoruz" ifadelerini kullandı.

Bu hafta içi açıklanan 2021-2023 dönemini kapsayan Türkiye'nin Yeni Ekonomik Programı (YEP) çerçevesinde pandemi sonrası hızlı toparlanma, ardından da gerçek potansiyel olan yüksek büyüme ve ihracat düzeylerinde başarılı bir performans yakalayacaklarına inançlarının tam olduğunu bildiren Bakan Pekcan, "Ekonomimizin dinamiklerine ve siz kıymetli ihracatçılarımızın çalışmalarına, istikrarına güveniyoruz. YEP'in ana bileşenleri olan yeni dengelenme, yeni normal, yeni ekonomi temaları çerçevesinde belirlenen stratejileri el birliğiyle çalışarak hep beraber harekete geçireceğiz" dedi.

Türkiye'nin 2019 rakamlarına göre çimento ihracatında dünyada yüzde 8'lik payla Vietnam'dan sonra 2. sırada, seramik ihracatında yüzde 2'ye yakın payla 1.2 milyar dolar ile dünya ihracatında 9. sırada, cam ihracatında yüzde 1.4'lük pay ile 1.1 milyar dolarlık ihracatla 19. sırada olduğunu bildiren Bakan Pekcan, bu rakamların sektörlerin başarılarını yansıttığını, özellikle seramik ve cam sektöründe daha alınacak çok yol olduğunu, hedeflerinin daha da yukarılarda olduğunu söyledi.

Ticaret Bakanlığının ilgili kuruluşu olan Türk Eximbank'ın faaliyetlerinden de bahseden Bakan Pekcan, "Ocak-Ağustos döneminde Türk Eximbank tarafından sağlanan toplam destek tutarı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7 artarak 30.4 milyar dolara ulaştı. Covid-19'la ilgili alınan devlet destekli özel tedbirler kapsamında 5 bin 57 krediye ilişkin 4.1 milyar dolar vade uzatım talebi karşılandı. Eximbank bu süreçte uluslararası sermaye piyasalarından yaklaşık 2 milyar dolar fon temini gerçekleştirdi. Eximbank, önümüzdeki süreçte de ihracatçımızın en büyük destekçilerinden birisi olmaya devam edecektir" değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Pekcan, küresel ekonomide görülen zorluklara, güç koşullara rağmen devleti ve milleti ile el ele, omuz omuza mücadele eden, milli şuurla, üretim ve ihracat azmini sürdüren ihracatçılara da müteşekkir olduklarını belirtti.

(Mevlüt Hasgül - Erdinç Türkcan/İHA)

YEP çerçevesinde pandemi sonrasında hızlı bir toparlanma inancımız tam
YEP çerçevesinde pandemi sonrasında hızlı bir toparlanma inancımız tam
YEP çerçevesinde pandemi sonrasında hızlı bir toparlanma inancımız tam
YEP çerçevesinde pandemi sonrasında hızlı bir toparlanma inancımız tam
YEP çerçevesinde pandemi sonrasında hızlı bir toparlanma inancımız tam
YEP çerçevesinde pandemi sonrasında hızlı bir toparlanma inancımız tam
YEP çerçevesinde pandemi sonrasında hızlı bir toparlanma inancımız tam
YEP çerçevesinde pandemi sonrasında hızlı bir toparlanma inancımız tam
YEP çerçevesinde pandemi sonrasında hızlı bir toparlanma inancımız tam

Ruhsar Pekcan, Seramik, Cam, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2020 18:22 - Kaynak: İHA

Son Dakika Genel 'YEP çerçevesinde pandemi sonrasında hızlı bir toparlanma inancımız tam' - Son Dakika

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