Pekcan: "Türkiye ile Azerbaycan'a Serbest Ticaret Anlaşması yakışır" - Son Dakika

Pekcan: "Türkiye ile Azerbaycan'a Serbest Ticaret Anlaşması yakışır"

01.04.2021 17:27

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Türkiye ile Azerbaycan arasındaki Tercihli Ticaret Anlaşmasındaki ürün listesinin ilişkilere yakışmayacak kadar sınırlı sayıda olduğunu, iki ülkeye Serbest Ticaret Anlaşmasının yakıştığını söyledi.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Türkiye ile Azerbaycan arasındaki Tercihli Ticaret Anlaşmasındaki ürün listesinin ilişkilere yakışmayacak kadar sınırlı sayıda olduğunu, iki ülkeye Serbest Ticaret Anlaşmasının yakıştığını söyledi.

Pekcan, temaslarda bulunmak için geldiği Azerbaycan'da Ekonomi Bakanı Mikayıl Cabbarov, Ulaştırma, İletişim ve Yüksek Teknolojiler Bakanı Reşat Nebiyev ve Devlet Gümrük Komitesi Başkanı Sefer Mehdiyev'le bir araya geldi.

Bakan Pekcan, toplantıda yaptığı konuşmada, iki ülke arasındaki ticari ve ekonomik ilişkilerin gelişmesi için çalışmalarına devam edeceklerini söyledi.

İki ülke arasında Tercihli Ticaret Anlaşmasının yürürlüğe girdiğini hatırlatan Pekcan, "Oradaki ürün listesi Azerbaycan ile Türkiye ilişkilerine yakışmayacak kadar sınırlı kalmış. Şimdi 150 çeşitli ürün listesi üzerinde arkadaşlarımız çalışıyor. Ama tek pazar ilkesi doğrultusunda Türkiye ile Azerbaycan'a Serbest Ticaret Anlaşması yakışır. Hedefimiz Serbest Ticaret Anlaşması olmalı. Bu listeleri teati edip hızlandırırken biz bir taraftan da onun çalışmalarına başlamalıyız." dedi.

"Ticaretimizde liberalleşmeyi konuşmalıyız"

Pekcan, Azerbaycan ile Türkiye arasında bugünden itibaren kimlikle geçiş sürecinin başladığını hatırlatarak, "Artık listeleri konuşmamalıyız. Ticaretimizde liberalleşmeyi konuşmalıyız. Cumhurbaşkanlarımızın bize hedef gösterdiği 15 milyar dolarlık ticaret hacmine ulaşabilmek için ticaretin önündeki engelleri karşılıklı olarak kaldırmalı, yerel paralarla ticaretin daha çok önünü açmalıyız." ifadelerini kullandı.

İki ülke ilişkilerinde yatırımların son derece önemli olduğunu vurgulayan Pekcan, " Ermenistan'ın yıkarak bıraktığı, işgalden kurtarılan bölgelerde altyapı ve üstyapı çalışmalarında her türlü iş birliğine hazırız." diye konuştu.

Pekcan ayrıca dijital ticaret alanında iş birliğinin geliştirilmesinin önemine işaret ederek Azerbaycan geçiş ücretlerinin kaldırılması, Hazar Ro-Ro ücretlerinin makul seviyeye çekilmesi gerektiğini kaydetti.

Pekcan, Azerbaycan temasları kapsamında yarın Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından kabul edilecek, Başbakan Ali Asadov, Milli Meclis Başkanı Sahibe Gafarova ile görüşecek, iş adamları ve STK başkanlarıyla yuvarlak masa toplantısına, Türkiye ile Azerbaycan arasında e-ticaret hakkında mutabakat zaptının imza törenine katılacak.

Pekcan: Türkiye ile Azerbaycan'a Serbest Ticaret Anlaşması yakışır
Pekcan: Türkiye ile Azerbaycan'a Serbest Ticaret Anlaşması yakışır
Pekcan: Türkiye ile Azerbaycan'a Serbest Ticaret Anlaşması yakışır
Pekcan: Türkiye ile Azerbaycan'a Serbest Ticaret Anlaşması yakışır

Ekonomi Bakanı, Ruhsar Pekcan, Azerbaycan, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Pekcan: 'Türkiye ile Azerbaycan'a Serbest Ticaret Anlaşması yakışır' - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR

Son Dakika

Özgür Demirtaş'ı keşfeden Duygu Özaslan, alay konusu oldu Özgür Demirtaş'ı keşfeden Duygu Özaslan, alay konusu oldu Sevgilisinin arkadaşının boğazına bıçak dayayıp küfürler savuran zanlının geçmişi de temiz çıkmadı Sevgilisinin arkadaşının boğazına bıçak dayayıp küfürler savuran zanlının geçmişi de temiz çıkmadı Köpeğe cinsel saldırıda bulunan 64 yaşındaki sapıktan pes dedirten savunma Köpeğe cinsel saldırıda bulunan 64 yaşındaki sapıktan pes dedirten savunma Skandal görüntülerin çekildiği turşu fabrikası mühürlendi, çalışan gözaltına alındı Skandal görüntülerin çekildiği turşu fabrikası mühürlendi, çalışan gözaltına alındı Son Dakika: İlk kez atanacak memur adaylarını yakından ilgilendiren Güvenlik Soruşturması teklifi 6 Nisan'da oylanacak Son Dakika: İlk kez atanacak memur adaylarını yakından ilgilendiren Güvenlik Soruşturması teklifi 6 Nisan'da oylanacak 'Onun adına utanıyorum' demişti! Muslera'yı çıldırtan isim G.Saray'a geri döndü 'Onun adına utanıyorum' demişti! Muslera'yı çıldırtan isim G.Saray'a geri döndü Son Dakika: Ankara-İstanbul otobanında dolu yağışı yüzünden zincirleme kaza: 4 ölü, 5 yaralı Son Dakika: Ankara-İstanbul otobanında dolu yağışı yüzünden zincirleme kaza: 4 ölü, 5 yaralı "Ölürsem karım başkasıyla birlikte olacak" düşüncesiyle eşini elleriyle boğdu
DSÖ'nün brifingine katılan Bakan Koca: Yaz aylarında ilk yerli aşımızın biteceğine inanıyorum DSÖ'nün brifingine katılan Bakan Koca: Yaz aylarında ilk yerli aşımızın biteceğine inanıyorum         
19:00
Para karşılığında müstehcen fotoğraflarını satan kadın futbolcu yeniden sahalara dönüyor Para karşılığında müstehcen fotoğraflarını satan kadın futbolcu yeniden sahalara dönüyor         
18:38
Son dakika! Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan kripto para açıklaması: Kullanıcı bilgileri MASAK için istendi Son dakika! Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan kripto para açıklaması: Kullanıcı bilgileri MASAK için istendi         
17:48
Videolarının altında hep aynı soru var: Baban nerede? Ünlü fenomen Selçuk Büyük ilk kez yanıtladı Videolarının altında hep aynı soru var: Baban nerede? Ünlü fenomen Selçuk Büyük ilk kez yanıtladı         
17:35
Evlenmek istediği kız verilmeyince hem kendini hem de kızın dedesini vurdu Evlenmek istediği kız verilmeyince hem kendini hem de kızın dedesini vurdu         
17:18
Yol kenarında ölü bulunan Buket'in 'Vasiyetim olsun' mesajı ortaya çıktı Yol kenarında ölü bulunan Buket'in 'Vasiyetim olsun' mesajı ortaya çıktı         
16:13
Mısır, Süveyş Kanalı'ndaki krizle ilgili harekete geçti! Geminin sahibi firmadan en az 1 milyar dolar tazminat istiyor Mısır, Süveyş Kanalı'ndaki krizle ilgili harekete geçti! Geminin sahibi firmadan en az 1 milyar dolar tazminat istiyor         
15:53
Merkez Bankası rezervleri bir haftada 2,5 milyar dolar azaldı Merkez Bankası rezervleri bir haftada 2,5 milyar dolar azaldı         
14:50
AK Parti'den bomba 1 Nisan videosu! CHP'li belediyelerin icraatlarını böyle tiye aldılar AK Parti'den bomba 1 Nisan videosu! CHP'li belediyelerin icraatlarını böyle tiye aldılar         
14:25
Emine Bulut'u öldüren eski eşine müebbet cezası onandı, aile Yargıtay'a başvurdu Emine Bulut'u öldüren eski eşine müebbet cezası onandı, aile Yargıtay'a başvurdu         
13:49
Borsada yüklü miktarda para kaybeden fabrika işçisi, 900 derecelik çelik eritme fırınına atladı Borsada yüklü miktarda para kaybeden fabrika işçisi, 900 derecelik çelik eritme fırınına atladı         
13:49
Lise öğrencisi kızla evlenen 44 yaşındaki adamın sözleri izleyicileri çileden çıkardı Lise öğrencisi kızla evlenen 44 yaşındaki adamın sözleri izleyicileri çileden çıkardı         
13:34
4 yaşındaki Fatma Nur'u öldürmekle suçlanan anneden üç kelimelik savunma! 4 yaşındaki Fatma Nur'u öldürmekle suçlanan anneden üç kelimelik savunma!         
12:20
Hevesi yüzünden 9 ay içinde bütün parasını kaybetti! Şimdilerde bodrum katta yaşıyor Hevesi yüzünden 9 ay içinde bütün parasını kaybetti! Şimdilerde bodrum katta yaşıyor         
11:44
Galericiler, ikinci el araçlardaki fiyat artışı nedeniyle bayileri suçladı: Sıfır araçları sakladıkları için fiyatlar yüksek Galericiler, ikinci el araçlardaki fiyat artışı nedeniyle bayileri suçladı: Sıfır araçları sakladıkları için fiyatlar yüksek         
11:29
Çok yüksek riskli kategoride yer alan Aksaray'da 'tam kapanma' olumlu sonuç vermeye başladı Çok yüksek riskli kategoride yer alan Aksaray'da 'tam kapanma' olumlu sonuç vermeye başladı         
10:59
Pazar yerinde yaşlı adamdan kadınlara taciz anları kamerada! Pazar yerinde yaşlı adamdan kadınlara taciz anları kamerada!         
09:50
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.04.2021 19:13:15. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Pekcan: "Türkiye ile Azerbaycan'a Serbest Ticaret Anlaşması yakışır" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei