Son dakika haberi! Ticaret Bakanlığı Aralık 2020 veri bülteni

Genel Ticaret Sistemi'ne (GTS) göre ihracat, Aralık 2020'de bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 15,97 artarak tüm zamanların en yüksek aylık ihracat değeri olan 17 milyar 844 milyon dolara ulaştı.

Ticaret Bakanlığının Aralık 2020'ye ilişkin geçici dış ticaret istatistiklerinden oluşan veri bülteni açıklandı.

GTS'ye göre ihracat, Aralık 2020'de bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 15,97 artarak 17 milyar 844 milyon dolar olarak kayıtlara geçti. Böylece tüm zamanların en yüksek aylık ihracat değerine ulaşıldı.

İthalat, yüzde 11,75 artarak 22 milyar 411 milyon dolara, dış ticaret hacmi yüzde 13,58 artışla 40 milyar 255 milyon dolara yükselirken, dış ticaret açığı yüzde 2,17 azalışla 4 milyar 567 milyon dolara geriledi. İhracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 79,6 oldu.

Geçen yıl aralıkta en çok ihracat 8 milyar 247 milyon dolarla "ham madde (ara mallar)" grubunda gerçekleştirildi. Bu grubu 7 milyar 160 milyon dolarla "tüketim malları" ve 2 milyar 329 milyon dolarla "yatırım (sermaye) malları" takip etti.

Aralıkta en çok ihracat yapılan fasıl ise 2 milyar 508 milyon dolarla "motorlu kara taşıtları, traktörler, bisikletler, motosikletler, diğer kara taşıtları" oldu. Bunu 1 milyar 833 milyon dolarla "kazanlar, makineler, mekanik cihazlar ve aletler" ve 1 milyar 19 milyon dolarla "demir ve çelik" izledi.

Geçen ay en fazla ihracat yapılan ülke 1 milyar 572 milyon dolarla Almanya oldu. Bu ülkenin ardından 1 milyar 111 milyon dolarla İngiltere ve 1 milyar 84 milyon dolarla ABD geldi.

İthalat verileri

Geçen ay en çok ithalat 16 milyar 249 milyon dolarla "ham madde (ara mallar)" grubunda gerçekleştirildi. Bu grubu, 3 milyar 422 milyon dolarla "yatırım (sermaye) malları" ve 2 milyar 710 milyon dolarla "tüketim malları" takip etti.

Aralıkta en çok ithalat yapılan fasıl, 2 milyar 897 milyon dolarla "kazanlar, makineler", 2 milyar 786 milyon dolarla "mineral yakıtlar, mineral yağlar ve bunların damıtılmasından elde edilen ürünler" ve 2 milyar 201 milyon dolarla "kıymetli veya yarı kıymetli taşlar, kıymetli metaller" oldu.

Bu dönemde en fazla ithalat 2 milyar 482 milyon dolarla Çin'den yapıldı. Bu ülkeyi 2 milyar 394 milyon dolarla Almanya ve 2 milyar 20 milyon dolarla Rusya takip etti.

Ocak-Aralık 2020 döneminde ihracat, 2019'un aynı dönemine göre, yüzde 6,26 azalışla 169 milyar 514 milyon dolar, ithalat ise yüzde 4,32 artışla 219 milyar 425 milyon dolar oldu.

Söz konusu dönemde dış ticaret açığı yüzde 69,12 artışla 49 milyar 911 milyon dolar olarak gerçekleşti. İhracatın ithalatı karşılama oranı ise yüzde 77,3 oldu.

Altın hariç ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 86,8

Altın dış ticareti hariç bakıldığında, Aralık 2020'de ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 86,8 seviyesine çıktı. Ocak-Aralık 2020 döneminde ise altın hariç tutulduğunda, ithalat yüzde 2,4 düşerek 194 milyar 242 milyon dolar olarak gerçekleşti ve bu dönem için ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 85,8 olarak hesaplandı.

Özel Ticaret Sistemi'ne (ÖTS) göre dış ticaret

ÖTS'ye göre ise ihracat aralıkta yıllık bazda yüzde 15,46 artarak 16 milyar 923 milyon dolara, ithalat da yüzde 10,7 yükselerek 21 milyar 54 milyon dolara çıktı.

Dış ticaret açığı yüzde 5,28 azalarak 4 milyar 132 milyon dolara gerilerken, dış ticaret hacmi yüzde 12,77 artışla 37 milyar 977 milyon dolar olarak kayıtlara geçti.

Gümrük idarelerince Aralık 2020'de tahsil edilen vergiler 22 milyar 275 milyon lira olarak hesaplandı. Geçen yıl gümrük idarelerince tahsil edilen vergiler toplamı da 198 milyar 150 milyon lira oldu.

Şirket verileri

Aralık 2020 itibarıyla aktif limitet şirket sayısı 911 bin 347, ticari işletme sayısı 680 bin 378, şube sayısı 213 bin 514, anonim şirket sayısı 151 bin 598, kooperatif sayısı 31 bin 792, kolektif şirket sayısı 10 bin 876, komandit şirket sayısı 1932 oldu.

Türkiye genelinde geçen ay itibarıyla aktif firma sayısı 2 milyon 1437, esnaf ve sanatkar iş yeri sayısı da 2 milyon 157 bin 419 olarak kaydedildi.