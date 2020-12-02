Son dakika haberi! Ticaret Bakanlığı kasım ayı veri bülteni

Genel Ticaret Sistemi'ne (GTS) göre ihracat, kasımda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 0,95 azalarak 16 milyar 88 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Ticaret Bakanlığının kasım ayı geçici dış ticaret istatistiklerinden oluşan veri bülteni açıklandı.

GTS'ye göre ihracat kasımda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 0,95 azalarak 16 milyar 88 milyon dolar olarak kayıtlara geçti. Türkiye'nin önemli ihracat pazarlarında Kovid-19 pandemisinde yaşanan ikinci dalga, Avrupa Birliği (AB) ekonomisindeki daralma ve takvim etkisi, kasım ayı ihracatı üzerinde etkili oldu.

İthalat, yüzde 16,07 artarak 21 milyar 158 milyon dolara, dış ticaret hacmi, yüzde 8,05 artarak 37 milyar 246 milyon dolara, dış ticaret açığı da yüzde 155,37 artışla 5 milyar 71 milyon dolara yükseldi.

İhracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 76 olurken, altın hariç ihracatın ithalatı karşılama oranı ise yüzde 86,3 değerine ulaştı.

Geçen ay en çok ihracat 7 milyar 242 milyon dolarla "ham madde (ara mallar)" grubunda gerçekleştirildi. Bu grubu 6 milyar 690 milyon dolarla "tüketim malları" ve 2 milyar 37 milyon dolarla "yatırım (sermaye) malları" takip etti.

Kasımda en çok ihracat yapılan fasıl ise 2 milyar 372 milyon dolarla "motorlu kara taşıtları, traktörler, bisikletler, motosikletler, diğer kara taşıtları" oldu. Bunu 1 milyar 573 milyon dolarla "kazanlar, makinalar, mekanik cihazlar ve aletler, nükleer reaktörler" ve 897 milyon dolarla "elektrikli makina ve cihazlar, televizyon görüntü-ses kaydetme-verme cihazları" izledi.

Geçen ay en fazla ihracat yapılan ülke 1 milyar 511 milyon dolarla Almanya oldu. Bu ülkenin ardından 1 milyar 93 milyon dolarla İngiltere ve 952 milyon dolarla Irak geldi.

İthalat

Geçen ay en çok ithalat 15 milyar 305 milyon dolarla "ham madde (ara mallar)" grubunda gerçekleştirildi. Bu grubu, 3 milyar 130 milyon dolarla "yatırım (sermaye) malları" ve 2 milyar 629 milyon dolarla "tüketim malları" takip etti.

Kasımda en çok ithalat yapılan fasıl, 2 milyar 661 milyon dolarla "kıymetli taşlar, kıymetli metaller, inciler, taklit mücevherci eşyası, metal paralar", 2 milyar 606 milyon dolarla "kazanlar, makinalar, mekanik cihazlar ve aletler, nükleer reaktörler" ve 2 milyar 563 milyon dolarla "mineral yakıtlar, mineral yağlar ve bunların damıtılmasından elde edilen ürünler" oldu.

Bu dönemde en fazla ithalat 2 milyar 353 milyon dolarla Almanya'dan yapıldı. Bu ülkeyi 2 milyar 237 milyon dolarla Çin ve 1 milyar 750 milyon dolarla Rusya takip etti.

Ocak-kasım döneminde ihracat geçen yılın aynı dönemine göre, yüzde 8,31 azalışla 151 milyar 704 milyon dolar, ithalat ise yüzde 3,55 artışla 197 milyar 47 milyon dolar oldu.

Söz konusu dönemde dış ticaret açığı yüzde 82,51 artışla 45 milyar 343 milyon dolar olarak gerçekleşti. İhracatın ithalatı karşılama oranı ise yüzde 77 oldu.

Altın hariç ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 86,3

İşlenmemiş veya yarı işlenmiş altın ithalatı hariç tutulduğunda, kasım ayı ithalatının geçen yılın aynı ayına göre yüzde 11,4 arttığı görülürken, altın dış ticareti hariç bakıldığında kasımda ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 86,3 seviyesine çıktı.

Altın hariç tutulduğunda, ocak-kasım döneminde, ithalatın yüzde 3,6 düşerek 173 milyar 962 milyon dolar olarak gerçekleştiği ve bu dönem için ihracatın ithalatı karşılama oranının ise yüzde 85,7 düzeyine yükseldiği gözlemleniyor.

Özel Ticaret Sistemine (ÖTS) göre dış ticaret

ÖTS'ye göre ise ihracat kasımda yıllık bazda yüzde 0,91 azalarak 15 milyar 316 milyon dolara gerilerken, ithalat, yüzde 12,06 artarak 19 milyar 876 milyon dolar oldu.

Dış ticaret açığı yüzde 99,99 artarak 4 milyar 560 milyon dolara çıkarken dış ticaret hacmi de yüzde 6,02 artışla 35 milyar 191 milyon dolar olarak kayıtlara geçti.

Gümrük idarelerince kasımda tahsil edilen vergiler 22 milyar 100 milyon lira olarak hesaplandı.

Şirket verileri

Kasım itibarıyla aktif limited şirket sayısı 906 bin 200, ticari işletme sayısı 684 bin 466, şube sayısı 212 bin 723, anonim şirket sayısı 150 bin 457, kooperatif sayısı 31 bin 741, kolektif şirket sayısı 10 bin 893, komandit şirket sayısı 1932 oldu.

Türkiye genelinde geçen ay itibarıyla aktif firma sayısı 1 milyon 998 bin 412, esnaf ve sanatkar iş yeri sayısı da 2 milyon 140 bin 241 olarak kayda geçti.