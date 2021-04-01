Son dakika haberi | Ticaret Bakanlığı mart ayı veri bülteni yayımlandı - Son Dakika

Son dakika haberi | Ticaret Bakanlığı mart ayı veri bülteni yayımlandı

01.04.2021 13:41
Son dakika haberi | Ticaret Bakanlığı mart ayı veri bülteni yayımlandı, System.String[]

Son dakika haberlerine göre Genel Ticaret Sistemi'ne (GTS) göre ihracat, martta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 42,18 artarak 18 milyar 985 milyon dolara, ithalat da yüzde 25,8 yükselişle 23 milyar 679 milyon dolara çıktı.

Genel Ticaret Sistemi'ne (GTS) göre ihracat, martta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 42,18 artarak 18 milyar 985 milyon dolara, ithalat da yüzde 25,8 yükselişle 23 milyar 679 milyon dolara çıktı. Geçen ay bugüne kadarki en yüksek mart ayı ihracat rakamına ulaşıldı.

Ticaret Bakanlığının mart ayı geçici dış ticaret istatistiklerinden oluşan veri bülteni açıklandı.

GTS'ye göre ihracat martta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 42,18 artışla 18 milyar 985 milyon dolar olarak kayıtlara geçti. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının Türkiye ve dünya ekonomilerine etkilerinin sürmesine karşın söz konusu tutarla tüm mart ayları içinde en yüksek ihracat değerine ulaşıldı.

İthalat da yüzde 25,8 artışla 23 milyar 679 milyon dolara çıktı. Dış ticaret hacmi aynı dönemde yüzde 32,6 artarak 42 milyar 665 milyon dolara yükseldi. Dış ticaret açığı ise yüzde 14,17 azalışla 4 milyar 694 milyon dolara geriledi.

İhracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 80,2, altın hariç ihracatın ithalatı karşılama oranı ise yüzde 80,7 olarak hesaplandı.

Geçen ay en çok ihracat 9 milyar 265 milyon dolarla "ham madde (ara mallar)" grubunda gerçekleştirildi. Bu grubu 7 milyar 317 milyon dolarla "tüketim malları", 2 milyar 285 milyon dolarla "yatırım (sermaye) malları" takip etti.

Martta en çok ihracat yapılan fasıl ise 2 milyar 495 milyon dolarla "motorlu kara taşıtları, traktörler, bisikletler, motosikletler, diğer kara taşıtları" oldu. Bunu 1 milyar 820 milyon dolarla "kazanlar, makineler, mekanik cihazlar ve aletler, nükleer reaktörler" ve 1 milyar 157 milyon dolarla "demir ve çelik" izledi.

Geçen ay en fazla ihracat yapılan ülke, 1 milyar 675 milyon dolarla Almanya oldu. Bu ülkenin ardından 1 milyar 242 milyon dolarla ABD ve 1 milyar 63 milyon dolarla İngiltere geldi.

İthalat verileri

Geçen ay en çok ithalat 17 milyar 725 milyon dolarla "ham madde (ara mallar)" grubunda gerçekleştirildi. Bu grubu, 3 milyar 481 milyon dolarla "yatırım (sermaye) malları" ve 2 milyar 440 milyon dolarla "tüketim malları" takip etti.

Martta en çok ithalat yapılan fasıl, 3 milyar 343 milyon dolarla "mineral yakıtlar, mineral yağlar" olurken, bunu 3 milyar 6 milyon dolarla "kazanlar, makineler, mekanik cihazlar ve aletler, nükleer reaktörler", 2 milyar 244 milyon dolarla "demir ve çelik" izledi.

Bu dönemde en fazla ithalat 2 milyar 812 milyon dolarla Çin'den yapıldı. Bu ülkeyi 2 milyar 560 milyon dolarla Rusya ve 2 milyar 237 milyon dolarla Almanya takip etti.

GTS kapsamında son 12 aylık dönemde, ihracat bir önceki döneme göre yüzde 1,09 azalarak 177 milyar 18 milyon dolar, ithalat ise yüzde 4,34 artarak 224 milyar 901 milyon dolar seviyesinde gerçekleşti.

Dış ticaret hacmi bir önceki döneme göre yüzde 1,88 artarak 401 milyar 909 milyon dolar oldu. İhracatın ithalatı karşılama oranı ise yüzde 78,7 olarak kayıtlara geçti.

Özel Ticaret Sistemi'ne göre dış ticaret

Özel Ticaret Sistemi'ne (ÖTS) göre ise ihracat martta yıllık bazda yüzde 42,78 artarak 17 milyar 998 milyon dolara, ithalat yüzde 26,98 yükselişle 22 milyar 810 milyon dolara çıktı.

Dış ticaret açığı yüzde 10,19 azalışla 4 milyar 812 milyon dolara gerilerken, dış ticaret hacmi yüzde 33,49 yükselişle 40 milyar 809 milyon dolara ulaştı.

Gümrük idarelerince martta tahsil edilen vergiler ise 23 milyar 952 milyon lira olarak hesaplandı.

Şirket verileri

Mart itibarıyla aktif limitet şirket sayısı 933 bin 120, ticari işletme sayısı 676 bin 412, şube sayısı 216 bin 512, anonim şirket sayısı 154 bin 522, kooperatif sayısı 31 bin 339, kolektif şirket sayısı 10 bin 854 ve komandit şirket sayısı 1924 oldu.

Türkiye genelinde geçen ay itibarıyla aktif firma sayısı 2 milyon 24 bin 703, esnaf ve sanatkar iş yeri sayısı da 2 milyon 194 bin 336 olarak kayıtlara geçti.

İhracat, Türkiye, dolar, Mart, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Son dakika haberi | Ticaret Bakanlığı mart ayı veri bülteni yayımlandı - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR

Son Dakika

İspanya'dan büyük terbiyesizlik! Kosava'nın adını küçük harfle yazdılar İspanya'dan büyük terbiyesizlik! Kosava'nın adını küçük harfle yazdılar Bakan Selçuk'tan Bakan Selçuk'tan "Okulları açın lütfen, çok sıkıldık evde" çağrısına yanıt: Ben de istiyorum ama adımlarımızı sizleri düşünerek atıyoruz Borsada yüklü miktarda para kaybeden fabrika işçisi, 900 derecelik çelik eritme fırınına atladı Borsada yüklü miktarda para kaybeden fabrika işçisi, 900 derecelik çelik eritme fırınına atladı Boğazına bıçak dayayıp rehin almıştı! İşin ciddiyetini anlayınca Boğazına bıçak dayayıp rehin almıştı! İşin ciddiyetini anlayınca "kurgu" bahanesine sığındı Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Karabağ zaferinde büyük pay sahibi olan Selçuk Bayraktar'a madalya taktı Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Karabağ zaferinde büyük pay sahibi olan Selçuk Bayraktar'a madalya taktı Genç kıza Genç kıza "platonik aşk dehşeti" yaşatan zanlıya, "bıçak öldürmeye elverişli değil" savunması Hamile olduğunu zanneden kadının karnından 8 kiloluk kitle çıktı Hamile olduğunu zanneden kadının karnından 8 kiloluk kitle çıktı Erdoğan'ın talimatı sonrası Tarım Kredi marketlerinin sayısı her geçen gün artıyor Erdoğan'ın talimatı sonrası Tarım Kredi marketlerinin sayısı her geçen gün artıyor
AK Parti'den bomba 1 Nisan videosu! CHP'li belediyelerin icraatlarını böyle tiye aldılar AK Parti'den bomba 1 Nisan videosu! CHP'li belediyelerin icraatlarını böyle tiye aldılar         
14:25
Berat Albayrak'ın yakın çevresi konuştu: Erdoğan ile arasındaki buzlar eridi ama Kabine'ye dönmeyecek Berat Albayrak'ın yakın çevresi konuştu: Erdoğan ile arasındaki buzlar eridi ama Kabine'ye dönmeyecek         
14:08
Bahçeli'nin Bahçeli'nin "AYM kapatılsın" çağrısına Meral Akşener'den sert tepki: Çok yorgun, evinde dinlensin         
13:51
Lise öğrencisi kızla evlenen 44 yaşındaki adamın sözleri izleyicileri çileden çıkardı Lise öğrencisi kızla evlenen 44 yaşındaki adamın sözleri izleyicileri çileden çıkardı         
13:34
Platonik aşık olduğu genç kızı yaralayan saldırganın avukatından pes dedirten savunma: Bıçak öldürmeye elverişli değil Platonik aşık olduğu genç kızı yaralayan saldırganın avukatından pes dedirten savunma: Bıçak öldürmeye elverişli değil         
13:18
Attila Szalai'ye Premier Lig ekibi Leicester City talip oldu Attila Szalai'ye Premier Lig ekibi Leicester City talip oldu         
12:36
4 yaşındaki Fatma Nur'u öldürmekle suçlanan anneden üç kelimelik savunma! 4 yaşındaki Fatma Nur'u öldürmekle suçlanan anneden üç kelimelik savunma!         
12:20
Rusya'dan dakikalar içinde değişen Ukrayna açıklaması! Önce Rusya'dan dakikalar içinde değişen Ukrayna açıklaması! Önce "savaş" dediler sonra ifadeyi "iç savaşa" çevirdiler         
11:15
Çok yüksek riskli kategoride yer alan Aksaray'da 'tam kapanma' olumlu sonuç vermeye başladı Çok yüksek riskli kategoride yer alan Aksaray'da 'tam kapanma' olumlu sonuç vermeye başladı         
10:59
Korona geçiren kadınların 'çürümüş soğan', erkeklerin ise 'yanık lastik' kokusu aldığı belirlendi Korona geçiren kadınların 'çürümüş soğan', erkeklerin ise 'yanık lastik' kokusu aldığı belirlendi         
10:38
İpek Hattat'tan köpek dışkısına oturtmaya çalıştığı kuryeye pişkin teklif İpek Hattat'tan köpek dışkısına oturtmaya çalıştığı kuryeye pişkin teklif         
10:37
Türkiye'de dijital bankacılık dönemi 1 Mayıs'ta başlıyor! Artık işlem için şubeye gitmeye gerek kalmayacak Türkiye'de dijital bankacılık dönemi 1 Mayıs'ta başlıyor! Artık işlem için şubeye gitmeye gerek kalmayacak         
10:29
Hükümet hazırlıklara başladı! Kamuya dönüşümlü çalışma modeli geliyor Hükümet hazırlıklara başladı! Kamuya dönüşümlü çalışma modeli geliyor         
10:02
Pazar yerinde yaşlı adamdan kadınlara taciz anları kamerada! Pazar yerinde yaşlı adamdan kadınlara taciz anları kamerada!         
09:50
İntizar ve Sinem Gedik'in müstehcen görüntülerini sızdıran kişiye 7 yıl hapis cezası İntizar ve Sinem Gedik'in müstehcen görüntülerini sızdıran kişiye 7 yıl hapis cezası         
09:22
Resmi Gazete'de yayımlandı! Sigarayı bırakma kararı alanlara ilaçlar ücretsiz olarak verilecek Resmi Gazete'de yayımlandı! Sigarayı bırakma kararı alanlara ilaçlar ücretsiz olarak verilecek         
08:58
Ozan Tufan'ın düğünde eşiyle yaptığı eğlenceli dansını Başkan Ali Koç ve diğer davetliler tebessüm ederek izledi Ozan Tufan'ın düğünde eşiyle yaptığı eğlenceli dansını Başkan Ali Koç ve diğer davetliler tebessüm ederek izledi         
20:41
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.04.2021 14:43:19. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberi | Ticaret Bakanlığı mart ayı veri bülteni yayımlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei