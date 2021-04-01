Genel Ticaret Sistemi'ne (GTS) göre ihracat, martta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 42,18 artarak 18 milyar 985 milyon dolara, ithalat da yüzde 25,8 yükselişle 23 milyar 679 milyon dolara çıktı. Geçen ay bugüne kadarki en yüksek mart ayı ihracat rakamına ulaşıldı.

Ticaret Bakanlığının mart ayı geçici dış ticaret istatistiklerinden oluşan veri bülteni açıklandı.

GTS'ye göre ihracat martta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 42,18 artışla 18 milyar 985 milyon dolar olarak kayıtlara geçti. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının Türkiye ve dünya ekonomilerine etkilerinin sürmesine karşın söz konusu tutarla tüm mart ayları içinde en yüksek ihracat değerine ulaşıldı.

İthalat da yüzde 25,8 artışla 23 milyar 679 milyon dolara çıktı. Dış ticaret hacmi aynı dönemde yüzde 32,6 artarak 42 milyar 665 milyon dolara yükseldi. Dış ticaret açığı ise yüzde 14,17 azalışla 4 milyar 694 milyon dolara geriledi.

İhracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 80,2, altın hariç ihracatın ithalatı karşılama oranı ise yüzde 80,7 olarak hesaplandı.

Geçen ay en çok ihracat 9 milyar 265 milyon dolarla "ham madde (ara mallar)" grubunda gerçekleştirildi. Bu grubu 7 milyar 317 milyon dolarla "tüketim malları", 2 milyar 285 milyon dolarla "yatırım (sermaye) malları" takip etti.

Martta en çok ihracat yapılan fasıl ise 2 milyar 495 milyon dolarla "motorlu kara taşıtları, traktörler, bisikletler, motosikletler, diğer kara taşıtları" oldu. Bunu 1 milyar 820 milyon dolarla "kazanlar, makineler, mekanik cihazlar ve aletler, nükleer reaktörler" ve 1 milyar 157 milyon dolarla "demir ve çelik" izledi.

Geçen ay en fazla ihracat yapılan ülke, 1 milyar 675 milyon dolarla Almanya oldu. Bu ülkenin ardından 1 milyar 242 milyon dolarla ABD ve 1 milyar 63 milyon dolarla İngiltere geldi.

İthalat verileri

Geçen ay en çok ithalat 17 milyar 725 milyon dolarla "ham madde (ara mallar)" grubunda gerçekleştirildi. Bu grubu, 3 milyar 481 milyon dolarla "yatırım (sermaye) malları" ve 2 milyar 440 milyon dolarla "tüketim malları" takip etti.

Martta en çok ithalat yapılan fasıl, 3 milyar 343 milyon dolarla "mineral yakıtlar, mineral yağlar" olurken, bunu 3 milyar 6 milyon dolarla "kazanlar, makineler, mekanik cihazlar ve aletler, nükleer reaktörler", 2 milyar 244 milyon dolarla "demir ve çelik" izledi.

Bu dönemde en fazla ithalat 2 milyar 812 milyon dolarla Çin'den yapıldı. Bu ülkeyi 2 milyar 560 milyon dolarla Rusya ve 2 milyar 237 milyon dolarla Almanya takip etti.

GTS kapsamında son 12 aylık dönemde, ihracat bir önceki döneme göre yüzde 1,09 azalarak 177 milyar 18 milyon dolar, ithalat ise yüzde 4,34 artarak 224 milyar 901 milyon dolar seviyesinde gerçekleşti.

Dış ticaret hacmi bir önceki döneme göre yüzde 1,88 artarak 401 milyar 909 milyon dolar oldu. İhracatın ithalatı karşılama oranı ise yüzde 78,7 olarak kayıtlara geçti.

Özel Ticaret Sistemi'ne göre dış ticaret

Özel Ticaret Sistemi'ne (ÖTS) göre ise ihracat martta yıllık bazda yüzde 42,78 artarak 17 milyar 998 milyon dolara, ithalat yüzde 26,98 yükselişle 22 milyar 810 milyon dolara çıktı.

Dış ticaret açığı yüzde 10,19 azalışla 4 milyar 812 milyon dolara gerilerken, dış ticaret hacmi yüzde 33,49 yükselişle 40 milyar 809 milyon dolara ulaştı.

Gümrük idarelerince martta tahsil edilen vergiler ise 23 milyar 952 milyon lira olarak hesaplandı.

Şirket verileri

Mart itibarıyla aktif limitet şirket sayısı 933 bin 120, ticari işletme sayısı 676 bin 412, şube sayısı 216 bin 512, anonim şirket sayısı 154 bin 522, kooperatif sayısı 31 bin 339, kolektif şirket sayısı 10 bin 854 ve komandit şirket sayısı 1924 oldu.

Türkiye genelinde geçen ay itibarıyla aktif firma sayısı 2 milyon 24 bin 703, esnaf ve sanatkar iş yeri sayısı da 2 milyon 194 bin 336 olarak kayıtlara geçti.